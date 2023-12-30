شركات السياحة تبحث عن حلول لانخفاض الإقبال على الحج

MENAFN - Al-Borsa News) وحيد: الشركات تسعى لتطبيق نظام التقسيط لزيادة أعداد المتقدمين

دفع تراجع أعداد المتقدمين على الحج السياحى الشركات للبحث عن حلول التقسيط، لجذب شريحة أكبر من الراغبين فى أداء المناسك، وتخفيف سيطرة السماسرة على السوق خاصة فى محافظات الصعيد.

وخلال العام الحالى يبدأ سعر البرنامج الاقتصادى من 191 ألف جنيه للحج البرى ويصل إلى 225 ألف جنيه، فيما يبدأ البرنامج الاقتصادى شاملًا الطيران نحو 230 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه فى 2023، ويبدأ سعر برنامج 5 نجوم من 390 ألف جنيه مقابل 230 ألف جنيه العام الماضى.

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ويسدد الراغبون فى أداء المناسك 20 ألف جنيه رسوم جدية حجز للمستوى الاقتصادى والبرى، و60 ألف جنيه لمستوى الـ5 نجوم.

قال إبراهيم وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة“الجالا تورز”، إن أعداد المتقدمين لدى الشركة يصل لـ 25% من النسبة الأعداد المستهدفة؛ مدفوعة بارتفاع أسعار البرامج نتيجة لتغير سعر الصرف مقارنة بالموسم الماضي.

أضاف أن الشركة تسعى لاتباع نظام التقسيط لجميع برامجها لزيادة أعداد المتقدمين بجانب تخفيض نسبة هوامش الأرباح لتتمكن من الوصول للنسبة المطلوبة.

قال محمد رحمى، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أعداد المتقدمين للحج تراجعت بسبب الوضع الاقتصادى، وانخفاض سعر الصرف.

وقدر أن أعداد المتقدمين تراجعت بنحو 70% عن مستوى نحو 73.8 ألف مواطن تقدموا فى العام الماضى.

وذكر أن قيمة رسوم جدية الحجز لا تشكل عائق بالنسبة للبرنامج البرى والاقتصادى، لكنها مبالغ فيها لبرنامج الـ5 نجوم وطالب بتخفيضها إلى 40 ألف الموسم المقبل.

أشار إلى أن المطالبة بإلغاء رسوم الجدية من قِبل بعض الشركات سيؤدى إلى ارتفاع نسب التلاعب التى تتمثل فى إضافة جوازات وهمية للوصول للنسبة المطلوبة للشركة.

وتصل حصة شركات السياحة من تأشيرات الحج إلى 23 ألف تأشيرة، بارتفاع عن 16 ألف تأشيرة العام الماضى، بحسب ما أكده باسل السيسى، عضو غرفة شركات السياحة لـ”البورصة”.

وذكر أن حصة وزارة الداخلية تصل إلى 14.5 ألف تأشيرة، والجمعيات 7500 ألف تأشيرة، وتتوزع باقى التأشيرات لبعض الهيئات والنقابات.

وحددت وزارة التضامن سعر الحج للجمعيات بنحو 151 ألف جنيه للمستوى الثالث الذى يبعد عن الحرم بـ1400 متر غير شامل للطيران، والمستوى الثانى بنحو 168 ألف جنيه، ويبعد عن الحرم 750 مترا، والمستوى الأول بنحو 235 ألف جنيه لفنادق الخمس نجوم بساحة الحرم.

قال إبراهيم الجندي، عضو غرفة السياحة و رئيس مجلس إدارة شركة انجاز تورز، إن أعداد المتقدمين تشهد انخفاضاً نتيجة ارتفاع أسعار برامج الحج والعمرة خلال الموسم الحالى بما أدى لتوجه الأفراد نحو السفر من خلال تأشيرة زيارة شخصية.

تابع أن أسعار تأشيرت الزيادة الشخصية تقل بنسبة 50% مقابل الحج السياحى، مضيفاً أن متوسط أسعار البرامج تصل إلى 230 ألف جنيه.

وذكر أن الاعتماد على تأشيرات الشخصية انعكس سلباً على أعداد المتقدمين هذا العام لموسم الحج 2024 بجانب ارتفاع أسعار السكن والطيران السعودية 20% كحد أقصى مقارنة بالعام الماضى، خاصة أن الشركات تسدد للفنادق والطيران بالعملة الأجنبية.

أضاف أن ارتفاع سعر الصرف محلياً المؤثر الرئيسى فى أسعار البرامج؛ نظراً لأن شركات السياحة تقوم بالتسعير بالجنيه وفقاً للسوق الموازى نتيجة أزمة الدولار وعدم تدبير البنوك للشركات.

ولفت إلى أن انخفاض أعداد المتقدمين أدى إلى تحكم السمسرة فى السوق؛ نظراً لامتلاكهم الجوازات الخاصة بسكان الأقاليم الذين لا يثقون فى شركات السياحة بما يجعلهم يطالبون بخصومات تصل لـ 20 ألف جنيه للجواز الواحد.

أضاف أن الشركات حالياً مجبرة على التعامل مع السماسرة لتحقيق النسبة المطلوبة، مضيفاً أن ذلك يساهم فى ارتفاع الحلقات الوسيطة بالإضافة إلى مضاربات بين الشركات.