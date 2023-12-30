هل ترفع لجنة تسعير المواد البترولية سعر السولار فى اجتماعها المقبل؟

توقع محللون أن تلجأ لجنة تسعير الوقود لزيادة أسعار السولار، خاصة حال تم خفض قيمة الجنيه، رغم انخفاض أسعاره عالمياً، فى ظل ارتفاع تكلفة الدعم مع الخفض المتوقع لقيمة الجنيه.

وتراجعت أسعار الديزل فى الولايات المتحدة نحو 14% دولار خلال 2023، ليسجل 3.987 دولار للجالون، لكن تكلفة الدعم على الحكومة المصرية ارتفعت مع زيادة الاعتماد على الاستيراد؛ بسبب نقص الإنتاج.

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وقدرها مصدر بوزارة البترول لـ((البورصة)) بأنها تجاوزت 230 مليون جنيه يومياً، رغم أنها كانت انخفضت بعد زيادة الأسعار فى مايو 2023 إلى 178 مليون جنيه يومياً، أى ما يعادل 64 مليار جنيه سنوياً، تمثل نحو 65% من فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى.

واتسعت الفجوة بين إنتاج واستهلاك السولار خلال أول 9 أشهر من 2023 نحو 46% لتصل إلى 3.4 مليون طن مقابل 2.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2022.

وتراجع إنتاج السولار 11% ليصل إلى نحو 7.2 مليون طن، فيما ارتفع الاستهلاك 1.6% ليصل إلى 10.6 مليون طن، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتسد مصر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر الاستيراد الذى وصل حجمه إلى 3.4 مليون طن بقيمة 2.9 مليار دولار.

وخلال 2022، كاملاً استوردت مصر نحو 3.4 مليون طن من السولار بقيمة 3.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى 2021، ونحو 850 مليون دولار فقط فى 2020 والذى تراجع فيه الاستيراد بشكل استثنائى عن 3.8 مليار دولار فى 2019.

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، لـ((البورصة))، إنَّ الدولة لها حساباتها فى بعض المنتجات مثل السولار، فرغم أنها توزع نحو 40 مليون لتر يومياً، وتتكلف مليارات دعماً، لكنها لم تحرك سعره سوى مرة واحدة بعد استقرار 3 سنوات، متوقعاً زيادة سعره فى الاجتماع القادم للجنة تسعير المواد البترولية.

ورهن هشام حمدى، محلل لدى بنك الاستثمار ((نعيم))، رفع أسعار الديزل بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه رغم بيع السولار بأقل من التكلفة بكثير واستحواذه على الحصة الأكبر من الدعم، لكن مسألة تسعيره تتوقف على عدة عوامل بينها أبعاد اجتماعية وسياسية.

وكان البنك قد قدَّر فى مذكرة بحثية أن سعر الديزل يُباع بخصم 62% عن السعر العادل.

ورغم استقرار سعر الصرف فى السوق الرسمى لكنه يواصل الانخفاض فى السوق الموازى، وتراجع لمستويات 53 جنيهاً للدولار، وتشير التوقعات لخفض قيمة الجنيه.

وبحسب مسح استهلاك الوقود فى قطاع النقل البرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تستهلك مركبات النقل نحو 53% من إجمالى استهلاك السولار فى قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1%.

وأعلن وزير البترول، طارق الملا، الشهر الماضى أن العام المقبل قد يكون عام الاكتفاء الذاتى من السولار، ولكن من غير الواضح آلية تحقيق ذلك خاصة مع تراجع الإنتاج.

وكانت الوزارة فى الأساس تستهدف أن يكون العام الحالى هو عام الاكتفاء الذاتى بحسب تصريحات سابقة للوزير فى 2021، لكن الخطة تأجلت بسبب الظروف الاقتصادية بحسب ما كشفه ((الملا))، فى تصريحات منتصف 2022.

وقال رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى لـ((البورصة))، إنَّ مصر يجب أن تعمل على اكتشافات نفطية جديدة من أجل زيادة معدل الاكتفاء الذاتى من السولار، وأن تقوم بتحديث معامل التكرير المصرية الموجودة، والتوسع بمعامل تكرير جديدة.