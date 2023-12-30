((مباشر كابيتال)) تخطط لطرح أسهمها فى البورصة بحلول 2025

تعتزم شركة مباشر كابيتال القابضة، طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال عام 2025، كأحد الحلول التى تقوم بها الشركة لتعظيم الإيرادات وزيادة ربحيتها.

قال هانى حمدى العضو المنتدب السمسرة بشركة مباشر كابيتال، إن الشركة تتبنى خططا توسعية، على مستوى كافة أذرعها الاستثمارية لتعظيم إيراداتها وربحيتها.

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وأضاف حمدى في مقابلة مع ((البورصة))، أن الخطة تتضمن مضاعفة عدد فروع شركة مباشر كابيتال لتداول الأوراق المالية من 14 فرعا حتى 24 أو 30 فرعا خلال العام القادم، موزعة على عدة محافظات، ومنها فرعين فى التجمع الخامس ثم الشيخ زايد، بجانب فرع مصر الجديدة الذى أصبح جاهزا بشكل كبير، وسيبدأ العمل به قريبًا، كما تنوى الشركة إنشاء فرع جديد لها فى مدينة العلمين الجديدة.

تمتلك الشركة حاليًا نحو 14 فرعا على مستوى الجمهورية موزعة على الإسكندرية والمنصورة وطنطا وأسيوط ودمياط والمنوفية والغردقة والهرم وفرعين بالمنيا بالإضافة إلى الفرع الرئيسى بمدينة نصر.

حققت الشركة تداولات بقيمة 9.9 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى مقسمة على 4 مليار ورقة مالية، ومستحوذة على حصة سوقية 4.5%، لتحصل على المركز الخامس فى ترتيب شركات الوساطة المالية من حيث تداولات السوق.

وتابع أن أبرز الصفقات التى تستهدفها الشركة خارج المقصورة فى قطاعى العقارات والبتروكيماويات، مرجحًا تنفيذ أغلب الصفقات مطلع الربع الأول من 2024.

وأضاف، أن الشركة استطاعت الحصول على رخصة تسوية أذون الخزانة والسندات على النظام الجديد للبورصة، كما تقدمت للحصول على رخصة“ATP” الخاصة بتداول السندات والأذون، وتعمل للحصول على رخصة أدوات الدخل الثابت، وبالتالى تصبح الشركة لديها رخص التسوية والتنفيذ والتسويق خلال أول ربع من عام 2024.

تابع أن الشركة تسعى لزيادة حصتها فى فئة الأفراد حيث إن طبيعة السوق المصرى، أن الحصة السوقية للأفراد تكون أكبر من المؤسسات، مشيرًا إلى أن“مباشر”، فى الوقت نفسه، تتعامل مع جميع المؤسسات وتعمل على استهداف مؤسسات أكثر خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن خطة الشركة تستهدف زيادة الحصة السوقية بمعدل يصل إلى 5%،خلال الفترة المقبلة،مقارنة بالمعدلات التى حققتها خلال العام الجارى.

حازت الشركة على المركز الثالث فى ترتيب شركات الوساطة المالية فى نوفمبر الماضى، من حيث تداول الأفراد، بقيمة تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه مقسمة على 3.7 مليار ورقة مالية، وبحصة سوقية 6.3% من السوق.

أشار إلى أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع كل من جامعة مصر وجامعة حلوان بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب لجذب شريحة الشباب الأكبر والأهم فى السوق، وتعد هذه الخطوة هى الأهم لزيادة عمق السوق.

وتوقع حمدى، أن يستمر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، فى حركة عرضية لحين نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن موجة الضغوط البيعية التى شهدها السوق وضع طبيعى لعمليات جنى الأرباح وتحسين موقف صناديق الاستثمار بعد وتيرة الصعود، حيث بدأ EGX30 العام بمستوى 14000 نقطة، واستمر المؤشر فى الصعود إلى أن وصل إلى مستوى 25000 نقطة، واستطاع المستثمرون تحقيق مكاسب قوية بعد فترة وجيزة تخطت 100% على بعض الأسهم.

وأوضح أن البورصة المصرية، أثبتت قدرتها على تحقيق أرباح أكبر، مقارنة بأى وسيلة استثمار أخرى وخاصةً الشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك بفائدة 25% أو 20%، على الرغم من عدم إلمام شريحة من المستثمرين بكيفية التداول أو لا يملكون الوقت لمتابعة أسهمهم فى البورصة، مما يوجههم لشراء السندات.

وأِشار إلى وجود صناديق الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة مقارنة بتعاملات الأسهم، والتى عن طريقها يمكن للمستثمر المبتدئ تعلم كيفية إدارة الاستثمارات عن طريقها، بالإضافة إلى أذون الخزانة والتى يتم استحقاقها على المدى القصير.

وأضاف أنه أصبح من الواضح اتجاه الدولة لتحريك سعر الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، وذلك بسبب الفروق السعرية بين السعر الموازى والسعر الرسمى فى البنك المركزى، لافتًا إلى أن الحل لنجاح تحريك سعر الجنيه مرة أخرى توفير العملة الأجنبية أثناء التخفيض، حتى لا تظهر الفروق السعرية مرة أخرى.

وأوضح أنه على الحكومة تخفيض أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام القادم بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية، لتبدأ عملية تصحيح الظروف الاقتصادية التى مر بها السوق المصرى، مشيرًا إلى أن رفع الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة لم يؤثر على السوق المصرى خلال التغير الأخير على الرغم أنه من الطبيعى أن يتأثر سوق المال بأى تغيرات تطرأ على الدولار والفائدة الأمريكية.

يذكر أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 حتى الآن بنحو 11% لتستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بالإضافة إلى 19.75% للسعر الرئيسى للبنك المركزى.

وقال حمدى إن تقييم الشركات لشهادات الإيداع الدولية ليس عادلا، وقد يتم استخدامها فى الدولرة أو كوسيلة لتدبير العملات الأجنبية.

وأشار إلى قلق بين المتعاملين فى السوق من الطروحات الجديدة بسبب ضعف أحجام التداول والتى لم تكن تتخطى 2 مليار جنيه، إلا أن السوق أصبح حاليًا جاذبا وأكثر قدرة على استقبال الطروحات بعد تخطى أحجام التداول 4 و5 مليارات جنيه فى الجلسة، مشيرًا إلى أن نجاح العام الجديد يشترط إتمام بعض الطروحات فى الربع الأول.

أوضح أن أداء سوق الأسهم خلال العام الجارى، كان جيدًا، لافتًا إلى أن كل الأدوات المطلوبة لنجاح الطروحات أصبحت متوفرة لكن انتظار الأجانب لتوفير العملة الأجنبية للخروج بسهولة هو ما قد يمثل عائقًا خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن الدولة بدأت فى حل هذه المشكلة بتوفير كميات أكبر من العملات فى البنوك.

ولفت إلى أن السوق يحتاج إلى طروحات جديدة ومتنوعة خلال العام الجديد، حيث أن هناك قطاعات فى البورصة المصرية وصلت لدرجة التشبع، وخاصة قطاع البنوك والذى من المفترض أن يتم طرح من 20% لـ30% من بنك القاهرة، نظرا لثقة المستثمرين الكبيرة في البنوك الحكومية.

ودلل على ثقة المستثمرين بالبنوك الحكومية، بأن أكبر الودائع والاستثمارات وأكبر البنوك التى تقوم بالتداول فى الأذون والسندات هى البنوك الحكومية، ومع طرح بنك القاهرة فى الربع الأول يعد هذا حافز لبقية الاستثمارات ولضمان نجاح الطروحات.