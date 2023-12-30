إندونيسيا تفرض ضريبة بـ10% على السجائر الإلكترونية في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم إندونيسيا فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية اعتباراً من العام المقبل، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، في إطار جهودها للحد من استهلاك مثل هذه المنتجات.

تُقدر الضرائب التي ستُفرض على السجائر الإلكترونية بنسبة 10% من معدل الضريبة الحالي، وفقاً للوائح وزارة المالية. تخضع منتجات التبغ في إندونيسيا لرسمين، على مستوى الحكومة المركزية والمحلية، حيث تُخصص 50% من الإيرادات لخدمات الصحة العامة.

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تتماشى سياسة جعل السجائر الإلكترونية أقل تكلفة في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة من مخاطر التدخين الإلكتروني. أخبرت الحكومة الإندونيسية المستهلكين أن السجائر الإلكترونية ومكوناتها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية.

ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية في البلاد عشرة أضعاف في العقد المنتهي في 2021، فيما استهلك نحو 70.2 مليون شخص بالغ سجائر، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

الرسوم المفروضة على السجائر سترتفع بنسبة 10% في المتوسط العام المقبل، فيما سترتفع الرسوم على السجائر الإلكترونية بنسبة 15% في المتوسط.

أعلنت حكومة إندونيسيا، في بداية ديسمبر الجاري، أنها تعيد هيكلة سلة التضخم الخاصة بها، حيث استبدلت عناصر مثل أقراص“دي في دي” (DVD) والمجلات المطبوعة بسلع أكثر شيوعاً مثل السجائر الإلكترونية وسوائل السجائر الإلكترونية لتحديد اتجاهات أسعار المستهلك

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