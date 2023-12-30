إندونيسيا تفرض ضريبة بـ10% على السجائر الإلكترونية في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم إندونيسيا فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية اعتباراً من العام المقبل، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، في إطار جهودها للحد من استهلاك مثل هذه المنتجات.
تُقدر الضرائب التي ستُفرض على السجائر الإلكترونية بنسبة 10% من معدل الضريبة الحالي، وفقاً للوائح وزارة المالية. تخضع منتجات التبغ في إندونيسيا لرسمين، على مستوى الحكومة المركزية والمحلية، حيث تُخصص 50% من الإيرادات لخدمات الصحة العامة.
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تتماشى سياسة جعل السجائر الإلكترونية أقل تكلفة في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة من مخاطر التدخين الإلكتروني. أخبرت الحكومة الإندونيسية المستهلكين أن السجائر الإلكترونية ومكوناتها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية.
ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية في البلاد عشرة أضعاف في العقد المنتهي في 2021، فيما استهلك نحو 70.2 مليون شخص بالغ سجائر، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.
الرسوم المفروضة على السجائر سترتفع بنسبة 10% في المتوسط العام المقبل، فيما سترتفع الرسوم على السجائر الإلكترونية بنسبة 15% في المتوسط.
أعلنت حكومة إندونيسيا، في بداية ديسمبر الجاري، أنها تعيد هيكلة سلة التضخم الخاصة بها، حيث استبدلت عناصر مثل أقراص“دي في دي” (DVD) والمجلات المطبوعة بسلع أكثر شيوعاً مثل السجائر الإلكترونية وسوائل السجائر الإلكترونية لتحديد اتجاهات أسعار المستهلك
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670646
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