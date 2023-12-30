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العراق: ماضون في تعديل الموازنة لفصل ملف رواتب إقليم كردستان عن التعقيدات

12/30/2023 2:13:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضى الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة من أجل فصل ملف الرواتب عن أية تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأشار السوداني – خلال استقباله ممثلين عن مدرسي ومعلمي الإقليم، حسبما نقلت قناة“الإخبارية” العراقية اليوم السبت، إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم .

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وأوضح أن الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها وأنها تدعو على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي في جميع محافظات البلاد وبشكل متساو.

المصدر:

MENAFN30122023000202011048ID1107670645

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