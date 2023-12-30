العراق: ماضون في تعديل الموازنة لفصل ملف رواتب إقليم كردستان عن التعقيدات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضى الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة من أجل فصل ملف الرواتب عن أية تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأشار السوداني – خلال استقباله ممثلين عن مدرسي ومعلمي الإقليم، حسبما نقلت قناة“الإخبارية” العراقية اليوم السبت، إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم .
موضوعات متعلقة
خسارة معركة التضخم تدفع البنوك المركزية لإعادة النظر في التوقعات الاقتصادية إندونيسيا تفرض ضريبة بـ10% على السجائر الإلكترونية في 2024 15 مليار ريالٍ إجمالي الودائع الخاصة لدى البنوك التجارية فى عمان
وأوضح أن الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها وأنها تدعو على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي في جميع محافظات البلاد وبشكل متساو.
المصدر:
MENAFN30122023000202011048ID1107670645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.