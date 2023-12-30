تقرير: 2023 عام تسريح العاملين في قطاع التكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) شهد العام الحالي 2023 موجة تسريح كبيرة للعاملين في قطاع التكنولوجيا.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن مسلسل تسريح الموظفين من شركات التكنولوجيا، على مختلف أحجامها، خلال العام 2023، وهو المسلسل الذي بدأ في أعقاب الخروج من تبعات جائحة كورونا.

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ومع بزوغ العمل والدراسة من المنزل إبان فترة جائحة كورونا، اضطرت عديد من الشركات التكنولوجية إلى التوسع في تعيين موظفين جدد لمواكبة الضغط والطلب الهائل على الخدمات التكنولوجية، لدعم توجهات العمل من المنزل، وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها اضطرت كثيراً من الشركات إلى تسريح العمالة الزائدة.

ويعد ذلك ضمن مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى الواجهة ظاهرة تسريح الموظفين من الشركات التكنولوجية، سواء الكبرى أو الناشئة خلال العامين الماضيين.

ونقلت شبكة“سي إن بي سي” عن موقع تتبع عمليات التسريح Layoffs أن 2023 كان عاماً مضطرباً بشكل عام بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، والتي فقدت 260 ألفا و509 وظائف حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويمثل هذا العدد ما يقرب من 100 ألف عملية تسريح للعمال أكثر من العام 2022 بأكمله، وفقًا لتقارير الموقع الذي يرصد عمليات التسريح يومياً في الشركات التكنولوجية.

تشمل الشركات الـ 1,175 التي قامت بتسريح الموظفين على مدار العام عمالقة التكنولوجيا مثل Amazon وMeta و Microsoft.

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