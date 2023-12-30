خسارة معركة التضخم تدفع البنوك المركزية لإعادة النظر في التوقعات الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) يعيد محافظو البنوك المركزية النظر في نهجهم في التعامل مع التوقعات الاقتصادية، بعد فشلهم في التصدي لأحدث فورة تضخمية، ويدعو المسئولون إلى قدر أكبر من الصراحة مع الأسواق بشأن أوجه عدم اليقين التي يواجهونها.

فشل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، وغيرهم من المتنبئين الرسميين، في رؤية كيف يمكن أن تمهد نهاية عمليات الإغلاق الناجمة عن كورونا وصدمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الطريق لأسوأ دوامة تضخمية منذ جيل.

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بعد الاستجابة بزيادات قوية في أسعار الفائدة، انخرطت البنوك المركزية في عمليات تحليل مكثفة في محاولة لكشف أسباب فشلها.

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة أجرتها مع صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن البنك المركزي يحتاج إلى التعلم من أخطائه.

وتابعت:“ما كان ينبغي لنا أن نتعلمه هو أننا لا نستطيع الاعتماد فقط على الكتب المدرسية والنماذج الخالصة.. علينا أن نفكر بأفق أوسع”.

يقول المسئولون، إن إحدى النتائج هي زيادة التركيز على“سيناريوهات” بديلة للتطورات الاقتصادية المستقبلية، لتوضيح كيفية تفاعل السياسة.

قال كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، هيو بيل، للصحيفة البريطانية، إن هذه قد تكون وسيلة أفضل للتواصل مع الأسواق مقارنة بالتوقعات القائمة على الرسوم البيانية التقليدية لبنك إنجلترا، والتي تنقل حالة عدم اليقين من خلال نطاقات من الاحتمالات.

قالت سارة بريدين، نائبة محافظ بنك إنجلترا، في خطاب ألقته في 19 ديسمبر، إن النظر إلى سيناريوهات مختلفة هو“أداة سياسية مفيدة على خلفية الصدمات غير المسبوقة”.

من جانبه، يحدد البنك المركزي الأوروبي الآن سيناريوهات مختلفة للتضخم وينتج مجموعة من تحليلات الحساسية، مثل دراسة ما قد يحدث إذا ارتفعت الأجور بشكل أسرع أو أبطأ من المتوقع أو إذا حدثت صدمة أخرى في إمدادات الطاقة، المشكلة هي أن محاولاته المبكرة حتى الآن كانت لها نتائج مختلطة.

وحتى“السيناريو الأكثر خطورة”، الذي نشره في مارس 2022، والذي حدد نموذجًا لتأثير التخفيضات الكبيرة في إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، قلل من تقدير مدى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.

وتوقع هذا السيناريو أن يبلغ متوسط التضخم 7.1% في 2022 و2.7% في 2023، لكن الأسعار في الكتلة ارتفعت العام الماضي بنسبة 8.4%، ويُتوقع أن تقفز هذا العام بنسبة 5.4%.

وقال تشارلز جودهارت، صانع السياسات السابق في بنك إنجلترا، إنه رغم أن تركيز البنوك المركزية على تحليل السيناريوهات بشكل أكثر من التركيز على التوقعات المركزية سيكون أمراً مرغوباً، إلا أنها يجب أن تنتج عدداً زوجياً من السيناريوهات.

وأوضح أنه إذا أنتجت البنوك المركزية رقمًا فرديًا من السيناريوهات، فإن الأسواق ستركز على الفور على التوقعات“المركزية”، حتى لو لم يكن من المفترض أن يُنظر إليها على أنها تحظى بتأييد البنك المركزي.

وفي فرانكفورت، يولي موظفو البنك المركزي الأوروبي، مزيدا من الاهتمام لمدى سرعة ظهور التغيرات في أسعار الجملة في فواتير الغاز والكهرباء المنزلية، والتي تختلف من بلد إلى آخر.

عادةً ما يركز هؤلاء الموظفين بشكل أكثر على تحسين الهوامش عند التنبؤ بأسعار الطاقة ولم يعودوا يفترضون أن أسعار الغاز والبترول ستتحرك بالتوازي، بعد أن ظهرت فجوة كبيرة بينها العام الماضي.

وجد تحليل نشره البنك المركزي الأوروبي في بداية العام الحالي أن الافتراضات الخاطئة بشأن أسعار الطاقة تمثل ثلاثة أرباع إجمالي أخطاء التنبؤ بالتضخم في 2021، عندما تبين أن توقعاته للربع الأول من 2022 كانت منخفضة للغاية بمقدار نقطتين مئويتين.

في تغيير آخر، يتتبع البنك المركزي الأوروبي عن كثب مئات التحولات في السياسة المالية، مثل الإعانات الحكومية المقدمة لقطاعات الطاقة والغذاء، للسيطرة بشكل أفضل على تأثيرها المتزايد على التضخم.

إضافة إلى ذلك، يستخدم موظفو البنك المركزي أداة تتبع الأجور التي قاموا بتطويرها ونتائج استبيانات المستهلكين والشركات لضبط مخرجات نماذجهم.

قالت لاجارد إنه رغم أن العمل الذي يجريه موظفو البنك المركزي الأوروبي لتحسين نماذجهم للتنبؤ جيدة، إلا أنه لن يحل جميع المشاكل،“لأنني أعتقد أن هذا الأفق الأوسع، والبيانات التجريبية التي نلاحظها والحكم الذي نطبقه، هو المطلوب”.

في الواقع، قرر البنك المركزي الأوروبي بالفعل الاعتماد بشكل أقل على توقعاته وألغى توجيهاته الرسمية بشأن السياسة.

وبدلاً من ذلك، التزم البنك، عند اتخاذ قرار بشأن تحركاته التالية بشأن أسعار الفائدة، بإلقاء مزيد من الاهتمام على ما إذا كانت الأسعار الأساسية، باستثناء الطاقة والغذاء، تتباطأ، وإلى أي درجة تضغط تكاليف الاقتراض المرتفعة على الإقراض المصرفي والنشاط الاقتصادي.

منذ إغفال حجم مشكلة التضخم مباشرة بعد صدمة كوفيد، كان محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة منفتحين ليس فقط بشأن حالة عدم اليقين الهائلة التي تدعم التوقعات، بل أيضًا القيود التي يواجهونها في اتخاذ قرار السياسة النقدية في ظل مثل هذه الخلفية.