عدوان إسرائيلي على مدينة حلب

عدوان إسرائيلي على مدينة حلب
التاريخ
12/30/2023 2:12:31 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
حلب/PNN/شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدوانا على مدينة حلب السورية.
وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من تجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب مدينة حلب وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".
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