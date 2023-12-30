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عدوان إسرائيلي على مدينة حلب

12/30/2023 2:12:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) حلب/PNN/شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدوانا على مدينة حلب السورية.

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من تجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب مدينة حلب وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".


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