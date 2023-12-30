العشائر الفلسطينية تجدد البيعة للرئيس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت العشائر الفلسطينية، البيعة والولاء والتأييد المطلق للقيادة السياسية والشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.
وشددت العشائر في بيان لها، مساء اليوم السبت، على شجبها واستنكارها ورفضها لطلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجهزته فحص إن كان بإمكان إسرائيل تعزيز مكانة عشائر وجهات محلية ودعمها بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من قطاع غزة.
وحذرت من مثل هذه التصريحات المشبوهة والمرفوضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني وتكريس الانقسام لفصل قطاع غزة عن الوطن الأم فلسطين.
وأكد البيان أن لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة وبأن مستقبل غزة هو مستقبل الضفة بما فيها القدس، كما أن حاضر غزة هو حاضر الضفة بما فيها القدس، علم وطني واحد ودولة فلسطينية واحدة ومستقبل سياسي واحد.
وطالب البيان بإنهاء العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري وحرب الإبادة التي يشنها على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم، وبوقف الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال والمستعمرين على أبناء شعبنا في الضفة والقدس.
وناشدت العشائر الفلسطينية في بيانها الكل الفلسطيني بنبذ الفرقة والانقسام والعمل على الوحدة في إطار منظمة التحرير، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي طريق الانتصار وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
وأكدت أنها تتمسك بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني والإطار والجسم الوطني الوحيد الذي يلتف حوله كل أطياف شعبنا فهي حاملة لواءه الوطني وحارسة حلم الاستقلال والعودة والدولة.
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