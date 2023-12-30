العشائر الفلسطينية تجدد البيعة للرئيس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت العشائر الفلسطينية، البيعة والولاء والتأييد المطلق للقيادة السياسية والشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.

وشددت العشائر في بيان لها، مساء اليوم السبت، على شجبها واستنكارها ورفضها لطلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجهزته فحص إن كان بإمكان إسرائيل تعزيز مكانة عشائر وجهات محلية ودعمها بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من قطاع غزة.

وحذرت من مثل هذه التصريحات المشبوهة والمرفوضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني وتكريس الانقسام لفصل قطاع غزة عن الوطن الأم فلسطين.

وأكد البيان أن لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة وبأن مستقبل غزة هو مستقبل الضفة بما فيها القدس، كما أن حاضر غزة هو حاضر الضفة بما فيها القدس، علم وطني واحد ودولة فلسطينية واحدة ومستقبل سياسي واحد.

وطالب البيان بإنهاء العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري وحرب الإبادة التي يشنها على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم، وبوقف الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال والمستعمرين على أبناء شعبنا في الضفة والقدس.

وناشدت العشائر الفلسطينية في بيانها الكل الفلسطيني بنبذ الفرقة والانقسام والعمل على الوحدة في إطار منظمة التحرير، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي طريق الانتصار وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت أنها تتمسك بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني والإطار والجسم الوطني الوحيد الذي يلتف حوله كل أطياف شعبنا فهي حاملة لواءه الوطني وحارسة حلم الاستقلال والعودة والدولة.



