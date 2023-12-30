إصابات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على المواطنين عند مدخل الخليل

إصابات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على المواطنين عند مدخل الخليل
التاريخ
12/30/2023 2:12:31 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين عند مدخل مدينة الخليل الشمالي.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين ومركباتهم بشكل مباشر على مدخل الخليل الشمالي (رأس الجورة)، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
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