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إصابات بالاختناق إثر اعتداء الاحتلال على المواطنين عند مدخل الخليل

12/30/2023 2:12:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين عند مدخل مدينة الخليل الشمالي.

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين ومركباتهم بشكل مباشر على مدخل الخليل الشمالي (رأس الجورة)، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.


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