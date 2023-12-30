عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال قصفت مأذنة جامع البلدة القديمة في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدف طيران الاحتلال الحربية، ومدفعيته مخيم البريج.

وأضافت أن قصف مدفعي متواصل على مناطق شمال قطاع غزة، وشرقي المحافظة الوسطى خصوصا مخيمات البريج والنصيرات، ومدينة خان يونس جنوبا، حيث الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع.

واستشهد 4 مواطنين، إثر قصف عنيف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران، إثر قصف مدفعي عنيف على منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت الشهيد والإصابتين إلى المستشفى.

واستهدفت طائرات الحربية جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وأطلقت مروحة أباتشي نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، على الأحياء الشمالية من قطاع غزة.

وقال مصادر طبية، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية؛ راح ضحيتها 165 شهيدا و250 إصابة.

وأضافت: "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت لاستشهاد 312 كادرا صحيا؛ من بينهم كوادر تخصصية نادرة، والاحتلال تعمد تدمير 104 سيارات إسعاف ما أدى لخروجها عن الخدمة".

وتعند الاحتلال استهداف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، "بينما لا زال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

ويتعرض 900 ألف طفل في مراكز الإيواء لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية وعدم توفر التطعيمات للمواليد.

كما أن 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية، وخاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الإيواء؛ نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية.

وكان المجلس الأعلى للشباب والرياضة قال، إن جيش الاحتلال قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمر عشرات الملاعب والنوادي وحوّل جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام.

وأضاف أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية ترتقي لتكون جرائم حرب.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.



