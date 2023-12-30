النفط يهبط 10% في 2023 بسبب مخاوف بشأن العرض والطلب

MENAFN - Al-Anbaa) خسرت العقود الآجلة لأسعار النفط أكثر من 10% على أساس سنوي في آخر يوم تداول في عام 2023 الذي شهد اضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.14% لتبلغ عند التسوية 77.04 دولارا، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.17% لتبلغ عند التسوية إلى 71.65 دولارا.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 10% في عام 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار، وفق «رويترز».

وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 10% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7% العام الماضي بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتوقع مسح أجرته «رويترز» لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 82.56 دولارا للبرميل في 2024، انخفاضا من متوسط نوفمبر الذي بلغ 84.43 إذ يتوقعون أن يؤدي تراجع النمو العالمي إلى الحد من الطلب. وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم الأسعار.

وشكك محللون أيضا في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفائها (أوپيك+) في الالتزام بتخفيضات الإمدادات التي تعهدوا بها لدعم الأسعار.

وتخفض «أوپيك+» حاليا الإنتاج بحوالي ستة ملايين برميل يوميا وهو ما يمثل 6% من الإمدادات العالمية.

وتواجه «أوپيك» ضعفا في الطلب على خامها في النصف الأول من العام المقبل مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ الجائحة بسبب تخفيضات الإنتاج وخروج أنغولا من المجموعة.

وفي الوقت نفسه أثارت الحرب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن انقطاع محتمل في الإمدادات في الأشهر القليلة الماضية والتي من المتوقع أن تستمر في عام 2024.