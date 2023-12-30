أثرياء العالم يربحون 1 5 تريليون دولار في 2023 وإيلون ماسك الأغنى في العالم

ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» زادت بقيمة 95.4 مليار دولار إضافية إلى 232 مليار دولار

قفز صافي قيمة الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص بمقدار 1.5 تريليون دولار في عام 2023، لتتعافى بشكل كامل من خسائر قدرها 1.4 تريليون دولار في العام السابق.

وارتبطت ثروات هؤلاء الأثرياء مجددا بشكل وثيق بأداء أسهم التكنولوجيا، التي سجلت أرقاما قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود وارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة، والاضطرابات الجيوسياسية.

ونمت ثروات المليارديرات في مجال التكنولوجيا 48%، أو ما يعادل 658 مليار دولار، مدفوعة بالضجة الشديدة المثارة حول الذكاء الاصطناعي، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات.

وسجل صافي ثروة إيلون ماسك أقوى معدل نمو بين أثرياء العالم في 2023، ليستعيد لقب أغنى شخص في العالم من تاجر السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو.

وزادت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بقيمة 95.4 مليار دولار إضافية حتى نهاية تعاملات الخميس إلى 232 مليار دولار، بفضل نجاح «تسلا» و«سبيس إكس»، ويأتي ذلك بعد خسارة 138 مليار دولار في 2022.

وتتجاوز الثروة الصافية لماسك الآن ثروة أرنو بـ 50 مليار دولار بعد أن أثر تراجع الطلب العالمي على السلع الفاخرة على أسهم شركة «إل في إم إتش مويت إينيسي لوي فيتون».

وزادت ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون دوت كوم»، بأكثر من 70 مليار دولار هذا العام، ليحل في المركز الثاني جنبا إلى جنب مع أرنو، بينما قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز» مارك زوكربيرغ بأكثر من 80 مليار دولار.

ورغم تنامي ثروات مليارديرات العالم، إلا أن بعضهم تخلف عن الركب. فقد خسر الملياردير الهندي غوتام أداني ما يصل إلى 21 مليار دولار في 27 يناير فقط، و37.3 مليار دولار خلال العام بأكمله، بعد أن تسبب تقرير أصدرته شركة «هيندنبرغ ريسيرش» في انخفاض قيمة «أداني غروب». ومع ذلك، لا تزال ثروته تقدر بـ84 مليار دولار.