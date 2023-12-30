عقود مشاريع الطاقة في المنطقة بلغت 25 مليار دولار

11 مليار دولار قيمة مشاريع توليد ونقل الطاقة في الكويت خلال عقد من الزمن

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الكويت أرست خلال العقد الماضي (2013 ـ 2023) عقود مشروعات في مجال توليد الطاقة بلغت 3.916 مليارات دولار، وفي مجال نقل الطاقة 7.229 مليارات دولار، بما مجموعه 11.145 مليار دولار، لتكون ثالث أكبر سوق خليجية بعد السعودية والإمارات في هذا المضمار.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قالت المجلة انه تمت ترسية عقود مشروعات لتوليد ونقل الطاقة تقدر قيمتها بنحو 25.3 مليار دولار بين شهري يناير ونوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.

وبرغم ضآلة هذا الرقم عند مقارنته بالقيمة القياسية للمشروعات التي ارسيت في عام 2015 والتي بلغت 37.7 مليار دولار، إلا أنه في الوقت ذاته يزيد بنسبة 38% عن ترسيات عام 2022 بأكمله، وفقا للبيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الاقليمية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود توليد الطاقة الممنوحة بنسبة 40% لتصل إلى 19 مليار دولار، متجاوزة نمو قطاع النقل الفرعي بحوالي 9%.

وخلافا لما كان عليه الوضع في العامين الماضيين، فقد منحت الكويت والامارات وعمان عقودا ضخمة لتوليد الطاقة عام 2023 بعد السعودية التي ابرمت في العام ذاته 60% من عقود توليد الطاقة في المنطقة، وفقا لبيانات ميد بروجكتس.

واستدلت المجلة بالقياس على عقود الربع الأخير من 2023، على ان من المتوقع لقطاع الطاقة في المنطقة ان يحافظ على زخمه في 2024، وكشفت عن انه يجري اعداد وثائق المناقصة لمشروعين لتوليد الطاقة في الرياض والخفجي بطاقة 3.6 غيغاواط.

وفي الوقت ذاته تمضي الكويت وقطر قدما في مرحلة التكليف لمشاريع مستقلة لانتاج المياه والكهرباء كانت قد أرجئت في السنوات الأخيرة.

ولفتت الى انه في حين ان هذا يتيح فرصا لمصنعي توربينات الغاز في الصين، فان هناك تفضيلا كبيرا في المنطقة وخصوصا لدى دول مجلس التعاون الخليجي للمنتجات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن الخبير ذاته يرى ان الزيادة الضخمة في الطلب على توربينات الغاز قد تكون مؤقتة مع احتمال بدء تراجع الطلب بعد 2024 لأنه سيكون على اصحاب المشاريع ومطوري المنشآت التفكير بتأثير هذه التوربينات على التزاماتهم المتعلقة بإنهاء الانبعاثات الكربونية.

وحسب البيانات المتوافرة للمجلة ستكون ايران والجزائر والكويت والامارات وقطر أسواقا رئيسة لمشاريع في مرحلة تقديم العروض، وتشكل دول المغرب ومصر والكويت والامارات الأسواق الواعدة الأكثر بعد السوق السعودية لمشاريع في طور الدراسة والتصميم والتأهيل المسبق.

ورأت المجلة ان السعودية ستواصل في المستقبل المنظور الهيمنة على أنشطة مشاريع قطاع الكهرباء في المنطقة مستمدة الزخم من مشاريع الطاقة المتجددة التي تطمح السعودية الى ان تغطي نصف طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2030، وخطط رؤية 2030 التي تضم مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا إضافة الى برنامج تصنيع بتكلفة عدة مليارات من الدولارات.