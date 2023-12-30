ميد ندرة المياه في المنطقة تدفع الاستثمارات نحو تحسين قدرة القطاع وكفاءته

MENAFN - Al-Anbaa) محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن تزايد ندرة المياه في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزز التوجهات لزيادة الاستثمارات في مجال المياه ومصادرها بغية تعزيز قدرة هذا القطاع وكفاءته.

واشارت الى أن ندرة المياه قد تشكل عائقا أمام الإنفاق على المشاريع الكبرى الرامية لتحسين الاداء الاقتصادي في المنطقة بدلا من زيادة قدرة تحلية المياه ومعالجتها لتلبية الطلب المتزايد بشكل أكثر استدامة، فضلا عن مشاريع خطوط أنابيب نقل المياه للحد من الفاقد المائي وتحسين الصرف الصحي.

كما بدأت مشاريع أخرى، مثل الخزانات والتبريد المناطقي، في الظهور في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات الوطنية والبلديات على تحسين الأمن المائي وتقليل البصمة الكربونية للمباني.

وتمت ترسية عقود بحوالي 22 مليار دولار بين يناير ونوفمبر 2023، اي حوالي ضعف قيمة ترسيات العام السابق، وفقا لبيانات ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الاقليمية، واستحوذت السعودية على 43% من إجمالي العقود الممنوحة، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 23%.

وعلى صعيد العقود غير المرساة في مضمار مشاريع نقل المياه، حلت الامارات والمملكة العربية السعودية في المركزين الاول والثاني بواقع 10.75 مليارات دولار و9.986 مليارات دولار على التوالي، وحلت عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بمشاريع قيمتها 1.823 مليار دولار و1.35 مليار دولار على التوالي ثم الكويت في المركز الخامس بواقع 660 مليون دولار واخيرا البحرين بمشاريع قيمتها 240 مليون دولار.

وتمثل مشاريع نقل المياه وخطوط الأنابيب حوالي 35% من المشاريع المخطط لها وغير المرساة، تليها مشاريع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تبلغ حصة كل منها حوالي 25%.