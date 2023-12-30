المقاومة تكشف مصير 20 جندياً بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة "كتائب القسام" إن مجاهديها اشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح.
وتزامن اعلان المقاومة مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط غزة.
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