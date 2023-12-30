Saturday, 30 December 2023 07:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاومة تكشف مصير 20 جندياً بغزة

12/30/2023 10:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة "كتائب القسام" إن مجاهديها اشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح.
وتزامن اعلان المقاومة مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط غزة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30122023000208011052ID1107670472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث