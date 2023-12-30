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المقاومة تستهدف الاحتلال بعبوات ناسفة وقذائف هاون وسط وجنوب غزة

12/30/2023 10:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية، بعبوة ناسفة ودمرتها بالكامل، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.


من جهتها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 8 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.


كما قصفت القسام تجمعات جنود وآليات إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل.


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