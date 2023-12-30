المقاومة تستهدف الاحتلال بعبوات ناسفة وقذائف هاون وسط وجنوب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية، بعبوة ناسفة ودمرتها بالكامل، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



من جهتها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 8 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.



كما قصفت القسام تجمعات جنود وآليات إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل.

