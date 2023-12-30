المقاومة تستهدف الاحتلال بعبوات ناسفة وقذائف هاون وسط وجنوب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية، بعبوة ناسفة ودمرتها بالكامل، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
من جهتها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 8 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.
كما قصفت القسام تجمعات جنود وآليات إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بقذائف هاون من العيار الثقيل.
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