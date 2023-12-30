حزب الله يعلن استهداف تجمعات جنود إسرائيليين في ثكنة راميم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال حزب الله، إنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين، في محيط ثكنة راميم، بالأسلحة المناسبة وأصابها بشكل مباشر.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.
وأوضحت القناة أن شخصا أصيب إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه الجليل.
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