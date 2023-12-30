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حزب الله يعلن استهداف تجمعات جنود إسرائيليين في ثكنة راميم

12/30/2023 10:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال حزب الله، إنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين، في محيط ثكنة راميم، بالأسلحة المناسبة وأصابها بشكل مباشر.


من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى.


وأوضحت القناة أن شخصا أصيب إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه الجليل.


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