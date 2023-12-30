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هدنة مرتقبة في غزة

12/30/2023 10:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين عن أن "الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بموافقة حماس، من حيث المبدأ"، على استئناف المحادثات حول هدنة جديدة.
وأوضح الموقع، اليوم السبت، أن "الاتفاق الجديد الذي تجري المفاوضات حوله، يهدف لتأمين إطلاق سراح أكثر من 40 من الأسرى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر".


كما ذكر "أكسيوس" أن "المسؤولين في إسرائيل يتعاملون مع الرسالة بحذر شديد، ويأملون في الحصول على توضيحات أكثر خلال نهاية الأسبوع، من أجل معرفة ما إذا كانت هناك جدية بالفعل".

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