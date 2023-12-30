غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرضت بلدات لبنانية اليوم السبت، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.



وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "بترا"، إن بلدات: مروحين، وجبل بلاط وعيتا الشعب وكفركلا، تعرضت لغارات من طائرات إسرائيلية ما أدى إلى إصابة شخص نتيجتها،

وأضاف أن بلدتي طير حرفا و الجبين تعرضتا لقصف مدفعي إسرائيلي.

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