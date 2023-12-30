دخول 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، اليوم السبت، 50 شاحنة مساعدات انسانية تشمل 4 شاحنات وقود.



وبحسب مصدر مصري مسؤول، فقد وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم السبت طائرتان تحملان 70 طنا من مساعدات إغاثية متنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في القطاع، الأولى بولندية وتحمل 34 طنا من المساعدات الطبية، والثانية إماراتية وعلى متنها 36 طنا من المواد الغذائية والأدوية.



وأضاف المصدر، أنه تم نقل المساعدات إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري تباعا.

