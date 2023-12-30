افتتاح مساحة البنك العربي للابتكار في جامعة الحسين التقنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتحت جامعة الحسين التقنيّة، إحدى مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، "مساحة البنك العربي للابتكار" والذي تم إنشاؤه بدعم كامل من البنك العربي ضمن اتفاقيّة التعاون القائمة بين كلا الطرفين.



ويعدّ هذا الافتتاح نتاج برنامج "شراكة الأعمال لدعم المساحات التعليميّة" الذي تقدّمه جامعة الحسين التقنيّة لبناء علاقات تعاون حقيقيّة هادفة واستراتيجيّة مبنيّة على التعاون المباشر مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال لتوفير ما يكفي من الفرص لتحقيق هدف الجامعة الرئيسي في تجهيز طلبتها لسوق العمل.

وكان قد حضر الافتتاح كل من رئيس جامعة الحسين التقنيّة؛ الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، والمدير العام التنفيذي للبنك العربي؛ الآنسة رندة الصادق.

يُذكر أنّه قد تم تصميم المركز وفق أحدث المواصفات والمعايير، وتم تجهيزه بكافّة المستلزمات والأجهزة اللازمة ليكون مساحة تعليميّة وتفاعليّة ذات طابع ابتكاري من شأنها أن تقدّم لطلاب الجامعة تجربة تعليميّة فريدة لمساقات الابتكار وريادة الأعمال التي تقدّمها الجامعة. كما أنّ هذه المساحة تعتبر مكانًا لتكون منبراً للرياديّين والطلاب الطموحين لطرح أفكارهم الرياديّة، وعرض مشاريعهم، والاستفادة من تبادل المعرفة مع أصحاب الخبرة وعقد الأنشطة والفعاليّات، واستضافة الخبراء والمتخصّصين في مجال الابتكار وريادة الأعمال بغرض إثراء العمليّة التعليميّة من خلال نقل وتبادل الخبرات التشاركيّة بين الطلبة والبنك والقطاع الخاص والأكاديميّين على حدٍ سواء.



وفي تعليقها على افتتاح المساحة؛ قالت الآنسة رندة الصادق: "نعتزّ في البنك العربي بتعاوننا مع جامعة الحسين التقنيّة والتي تمثّل صرح أكاديمي متميّز يقدّم نموذج تعليمي متقدّم يسهم في تقليص الفجوة بين المعرفة النظريّة والتطبيقات العمليّة ويعزّز من روح المبادرة والطاقة الإبداعيّة والفكريّة للطلبة." وأضافت الصادق: "يأتي افتتاح مساحة البنك العربي للابتكار في جامعة الحسين التقنيّة انطلاقاً من حرص البنك العربي المتواصل على دعم قطاع التعليم والريادة في المملكة والمساهمة في الجهود الرامية إلى بناء قدرات الشباب الأردني من خلال خلق بيئة تعليميّة وتعلميّة مميّزة للإبداع واحتضان الأفكار وتشجيع الفكر الخلّاق والمشاريع الرياديّة والنشاطات ذات الطابع الابتكاري."



ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي عن سعادته بهذا التعاون مع البنك العربي، قائلاً: أنّ مساحة الابتكار هذه تمثّل خطوة حاسمة نحو دمج الأوساط الأكاديميّة بالمهارات العمليّة. وأضاف أن هكذا تعاون ما هو إلّا تمثيل حقيقي للالتزام بتوفير بيئة تعليميّة ديناميكيّة هدفها تعزيز الإبداع والابتكار وسد الفجوة بين التعليم واحتياجات الصناعة سريعة التغيّر.



يُذكر أن البنك العربي وجامعة الحسين التقنيّة كانا قد وقّعا مذكّرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الطرفين تشمل إلى جانب إنشاء مساحة للابتكار، قيام البنك بفتح فرص لتدريب وتوظيف عدد من طلاب الجامعة سنويّاً ودعم مساقات الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة وتنفيذ عدد من الأنشطة الطلابيّة لطلبة الجامعة. كما تضمّنت الاتفاقيّة تقديم مجموعة من الخدمات المصرفيّة الرقميّة لطلّاب الجامعة بما فيها توفير بطاقات هويّة الطلبة بتصميم بطاقات الدفع المباشر من (ريفلكت) من البنك العربي والتي تخدم الطلبة جامعياً ومصرفياً في آن واحد.

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