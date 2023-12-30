انخفاض أسعار القمح عالمياً 21%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض سعر القمح عالمياً 21% في 2023، مقارنة مع 2022، في حين خسر فول الصويا 15 % من إجمالي السعر السنوي.



ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية، ستنهي الحبوب والزيوت النباتية سلسلة مكاسب استمرت عدة أعوام بسبب الأحداث في العالم أهمها حرب روسيا مع أوكرانيا.



وأسهمت محاصيل الذرة هذا العام في البرازيل والولايات المتحدة برفع الاسعار، إضافة إلى تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق في إنتاج فول الصويا البرازيلي.



ومع تحسن معدل هطول الأمطار في الأرجنتين مع أواخر العام الجاري أتاح للمزارعين إحراز تقدم جيد في زرع محاصيل الذرة وفول الصويا للموسم القادم.



وعمت حالة من الهدوء على أسواق الحبوب بفضل صادرات القمح الكبيرة من روسيا .