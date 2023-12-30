نجاح كبير للنسخة الثامنة من سباق زايد الخيري في مصر بمشاركة 31 ألف متسابق



اختتمت اليوم منافسات النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي أقيمت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة ، 50 كم من القاهرة ، تحت رعاية فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاركة 31 ألف متسابق ومتسابقة موزعين على 26210 من الأسوياء بنين وبنات، و3884 في فئة الكراسي المتحركة رجال وسيدات ومحترفين ومحترفات، و906 متسابقين ومتسابقات من قصار القامة.

وأطلق شارة البدء الفريق ركن/ م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة في جمهورية مصر العربية، وسعادة عارف حمد العواني ، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد محمد هلال الكعبي عضو اللجنة المتظمة العليا للسباق، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد حاجي خوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وعبيد البلوشي مدير ادارة الاغاثة والتأهب للكوارث“رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي” ، والعقيد ركن خالد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، وأمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم عضوة اللجنة الأولمبية الوطنية ، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

بدأ مسار السباق من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بالحى الحكومى، والعودة مرةً أخرى لمسافة 10 كم، وبالتوازي قام كبار الزوار بجولة تفقدية في أحياء ومعالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وفازت بالمركز الأول لفئة الهواة سيدات، أميرة خيري فريد، وبالمركز الأول لفئة رجال محمد جمعة عبدالعزيز، وفي فئة المحترفين إسلام محمد ولفئة المحترفات آمنة بخيت.

من جانبه، هنأ الفريق الركن / م/ محمد هلال الكعبي الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، وكل الشركاء المساهمين في هذا الحدث الخيري الكبير الذي يخصص ريعه إلى مستشفى الناس، ومؤسسة مصر الخير، والمستشفيات الحكومية، ويقدم جوائز قيمة للفائزين هذا العام تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه مصري يتم توزيعها على 10 آلاف متسابق ومتسابقة، بالإضافة إلى 100 رحلة عمرة زوجية/ لشخصين/ جرى عليهم السحب على هامش السباق.

وقال: "هذا النجاح الكبير يشكل محطة مهمة من محطات الخير والعطاء التي تحمل إسم غالي على قلوب كل العرب والمصريين وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ليفيض بالخير في كل مكان مجسدا عمق العلاقات بين الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي وضع أساسها الراسخ الوالد المؤسس المغفور له ، ووثق عراها وعزز دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وشقيقه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الكعبي :“نعتبر السباق عيداً سنوياً يتوج العلاقات المصرية الإماراتية مع كل نسخة جديدة، ويدعم أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وقد سعدت كثيرا هذه المرة بإضافة أصحاب الهمم من الجنسين، وقصار القامة، ليشمل كل شرائح المجتمع، وأشكر كل الشركاء على جهودهم الكبيرة في انجاح الحدث وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الإمارات بالقاهرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث كان لكل منهم بصمته في إنجاح الحدث”.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بتنفيذ النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات انطلاقاً من العلاقات الاخوية التى تربط البلدين الشقيقتية، مشيداً فى ذات الوقت بالإقبال الكبير من قِبل النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوى الهمم على المشاركة فى النسخة الحالية فى أجواء مبهرة وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية .

ولفت إلى الدور التنموى الكبير لماراثون زايد الخيري حيث تخصص عوائده لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان، وتحرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للسباق من دولة الإمارات على تنظيمه عاما تلو الأخر على أرض مصر، وتحقيق أهدافه المنشوده حتى بات تقليداً ينتظره أبناء مصر كل عام .

وتقدم معالي الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى نجاح السباق وتنظيمه بصورة احترافية فى أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بالشرق الأوسط ومصر "العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة بين القيادة الرشيدة بين البلدين الشقيقين كانت إحدى ضمانات النجاح التي تؤكد الحرص على نشر الرياضة والتوسع فى المشروعات التنموية المشتركة مع الإمارات الشقيقة.

من جهته أكد سعادة عارف حمد العواني، أن سباق زايد الخيري يمثل حلقة في مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها الإمارات منذ نشأتها ، مشيدا بتنظيم النسخة الثامنة من السباق الذي أقيم في جمهورية مصر العربية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عشرات الآلاف، سعيا لمد يد العون، وإيمانا برسالة الخير والعطاء.

وقال:“حقق سباق زايد الخيري الهدف المنشود من تنظيمه، فشارك الآلاف للعون، وتسابق الجميع للخير، ورسموا لوحة فنية في الخير والعطاء تحقيقاً للنهج الذي تقتفيه قيادتنا الرشيدة في مختلف أنحاء العالم”.

وأضاف العواني : " يعود ريع سباق زايد الخيري لمؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الحكومية الأخرى ، ليحقق بذلك الهدف الذي انطلق من أجله السباق، وبجوائز نقدية وعينية قيمة تشجيعاً لجعل الرياضة نمطا للحياة اليومية ".

ووجه الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الشكر لكل من شارك في سباق زايد الخيري من رعاة وشركاء ومتطوعين ومنظمين، مشيرا إلى أن الجميع تكاتفوا للخروج بالحدث في أفضل صورة.

بدوره أشاد أحمد هلال الكعبي عضو اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، بمكانة السباق، ووصوله للعالمية من خلال تواجده في أبوظبي وأميركا ومصر واتجاهه نحو الهند مما يجعله علامة فارقة في ثلاث قارات خصوصاً وأن دوره لا يقتصر على العمل الخيري، وإنما هو رسالة سلام ومحبة تحملها الإمارات لجميع شعوب العالم ، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية نموذج يحتذى به على كل المستويات ، بفضل السياسة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

وتوقع الكعبي أن يتواصل السباق بنهجه الخيري وأن يشهد مزيداً من النجاحات، بعدما أصبح مطلباً شعبياً في مصر، ويشهد مشاركة مختلف الفئات، مؤكداً أن الشعب المصري يعشق اسم زايد الخير.

وأضاف: "الأجواء التي يقام فيها السباق سنوياً، تعكس بوضوح الرسالة الراسخة في التقارب والتآخي بين الشعوب ، مؤكدا أن السباق بات يشكل أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية التي تجذب الرياضة لخدمة الأعمال الإنسانية والخيرية، متمنياً أن يواصل دوره الريادي في نشر المحبة والسلام في مختلف أرجاء العالم".

وأعرب عبيد البلوشي رئيس وفد هيئة الهلال الأحمر عن سعادته، بالمشاركة في ماراثون زايد الخيري ، وإسهاماته لصالح المرضي والتخفيف عنهم، مؤكداً أن هذه الفعالية تعزز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني، من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات المستحقة.

ولفت إلى تخصيص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 100 رحلة للعمرة بالإضافة إلي توزيع هدايا على المشاركين والمهتمين بثقافة الرياضة الخيرية، مشيراً إلي إطلاق الهيئة عدة مبادرات إنسانيه علي هامش فعاليات الماراثون منها توزيع 3 آلاف طرد مواد غذائية يستفيد منها 15 ألف من محافظات القاهرة والجيزة و والفيوم.

من جهته ، أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الشراكة بين سباق زايد ومؤسسة "مصر الخير " تعد دعم وتعظيم لدور المجتمع المدني المصري في أداء دوره، والتنوع في الأنشطة الموجودة في الماراثون يسمح بتوجيه التبرعات والدعم لعدد من المناحي المختلفة، موضحاً أن شراكة المؤسسة في ماراثون زايد الخيري تعتبر التعاون الثاني، حيث كان التعاون الأول في ماراثون الإسماعيلية.

أضاف الدكتور رفاعي أن هذه النسخة تشهد إقبالاً غير مسبوق من خلال مشاركة فئات متعددة وخاصة من ذوي الهمم ، مشيرا إلى أن استدامة السباق تدعم آليات العمل الخيري وتبرز أهمية دور الرياضة في نشر الرسائل الانسانية.

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