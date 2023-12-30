تشيلسي يعبر لوتون تاون في عقر داره بالدوري الإنجليزي



فاز تشيلسي على ملعب مضيفه لوتون تاون 3 /2 اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد

سجلهما كول بالمير ونوني مادويكي في الدقيقتين 12 و37.

وفي الشوط الثاني تقمص بالمير دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي في الدقيقة 70 ثم رد روس باركلي بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، وتبعه زميله اليجاه اديبايو بتسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 28 نقطة في المركز العاشر وظل لوتون تاون في المركز الثالث من القاع برصيد 15 نقطة.

وسجل تشيلسي الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز والثالث له في أخر أربع مواجهات، ليواصل مساعيه لإنقاذ موسمه من الفشل، في الوقت الذي خسر فيه لوتون تاون للمرة الأولى بعد انتصارين متتاليين.

وحقق تشيلسي الفوز الثامن هذا الموسم مقابل ثمان هزائم وأربعة تعادلات فيما خسر لوتون تاون للمرة الثانية عشرة مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

ويستأنف لوتون تاون نشاطه في الدوري المحلي بمواجهة مضيفه بيرنلي يوم 15 يناير المقبل بعد انتهاء فترة العطلة الشتوية، في الوقت الذي سيلاقي فيه تشيلسي ضيفه فولهام يوم 13 من الشهر المقبل، لكن قبلها سيواجه ميدلسبره في التاسع من يناير في المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين.

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