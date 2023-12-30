Saturday, 30 December 2023 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا حدث لآيفون 15 برو ماكس بعد شحنه بشاحن غير أصلي؟

12/30/2023 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سلط أحد مستعملي هاتف آيفون 15 برو ماكس "iPhone 15 Pro Max" الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام ملحقات أبل ذات الجودة الرديئة.

وقال المستخدم، على منشور في منصة "Reddit"، إن شاحن هاتفه، الذي اشتراه مؤخرا، تعرض للذوبان، كما تسبب بحروق في يده، وفقا لسكاي نيوز.

وبعد الفحص الدقيق للصورة، التي أرفقها مع المنشور، تبين أن المستخدم استخدم شاحنا من نوع USB-C غير أصلي، حسب ما ذكر موقع "ماشابل".

وذكر المستخدم أن الهاتف تعرض لحرارة شديدة خلال شحنه، وعند إزالة الشاحن، لاحظ أن الجزء المعدني من منفذ USB-C التصق داخل الجهاز، إلى جانب ذوبان الجزء البلاستيكي.

والأسوأ من ذلك، يضيف المستخدم، أن الجهاز لم يعد يشحن عند توصيله بكابل الشاحن.

وانتقد بعض الأشخاص مالك الآيفون بسبب استخدامه شاحنا رخيصا لشحن هاتف يعد من أغلى الهواتف في الأسواق.

وكشف موقع "بوي جينيس ريبورت" أن إصلاح هذا المشكل سيكون "مكلفا"، خاصة وأن المستخدم أكد عدم توفره على تغطية "AppleCare".


MENAFN30122023000110011019ID1107670453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث