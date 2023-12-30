ماذا حدث لآيفون 15 برو ماكس بعد شحنه بشاحن غير أصلي؟

(MENAFN
- Al-Bayan)
سلط أحد مستعملي هاتف آيفون 15 برو ماكس "iPhone 15 Pro Max" الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام ملحقات أبل ذات الجودة الرديئة.
وقال المستخدم، على منشور في منصة "Reddit"، إن شاحن هاتفه، الذي اشتراه مؤخرا، تعرض للذوبان، كما تسبب بحروق في يده، وفقا لسكاي نيوز.
وبعد الفحص الدقيق للصورة، التي أرفقها مع المنشور، تبين أن المستخدم استخدم شاحنا من نوع USB-C غير أصلي، حسب ما ذكر موقع "ماشابل".
وذكر المستخدم أن الهاتف تعرض لحرارة شديدة خلال شحنه، وعند إزالة الشاحن، لاحظ أن الجزء المعدني من منفذ USB-C التصق داخل الجهاز، إلى جانب ذوبان الجزء البلاستيكي.
والأسوأ من ذلك، يضيف المستخدم، أن الجهاز لم يعد يشحن عند توصيله بكابل الشاحن.
وانتقد بعض الأشخاص مالك الآيفون بسبب استخدامه شاحنا رخيصا لشحن هاتف يعد من أغلى الهواتف في الأسواق.
وكشف موقع "بوي جينيس ريبورت" أن إصلاح هذا المشكل سيكون "مكلفا"، خاصة وأن المستخدم أكد عدم توفره على تغطية "AppleCare".
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