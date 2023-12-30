ماذا حدث لآيفون 15 برو ماكس بعد شحنه بشاحن غير أصلي؟

سلط أحد مستعملي هاتف آيفون 15 برو ماكس "iPhone 15 Pro Max" الضوء على المخاطر المرتبطة باستخدام ملحقات أبل ذات الجودة الرديئة.

وقال المستخدم، على منشور في منصة "Reddit"، إن شاحن هاتفه، الذي اشتراه مؤخرا، تعرض للذوبان، كما تسبب بحروق في يده، وفقا لسكاي نيوز.

وبعد الفحص الدقيق للصورة، التي أرفقها مع المنشور، تبين أن المستخدم استخدم شاحنا من نوع USB-C غير أصلي، حسب ما ذكر موقع "ماشابل".

وذكر المستخدم أن الهاتف تعرض لحرارة شديدة خلال شحنه، وعند إزالة الشاحن، لاحظ أن الجزء المعدني من منفذ USB-C التصق داخل الجهاز، إلى جانب ذوبان الجزء البلاستيكي.

والأسوأ من ذلك، يضيف المستخدم، أن الجهاز لم يعد يشحن عند توصيله بكابل الشاحن.

وانتقد بعض الأشخاص مالك الآيفون بسبب استخدامه شاحنا رخيصا لشحن هاتف يعد من أغلى الهواتف في الأسواق.

وكشف موقع "بوي جينيس ريبورت" أن إصلاح هذا المشكل سيكون "مكلفا"، خاصة وأن المستخدم أكد عدم توفره على تغطية "AppleCare".



