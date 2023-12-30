بطل سلسلة أفلام جيمس بوند مهدد بالحبس 6 أشهر

يواجه النجم الأمريكي بيرس بروسنان، بطل سلسلة أفلام جيمس بوند السابق، احتمالية تقييد حريته بحبسه مع فرض غرامة مالية، بعد توجيه اتهامين له بدخول أجزاء ممنوعة في حديقة يلوستون الوطنية، وتعريض حياته للخطر.



وحتى الآن، لم يدل بيريس بروسنان ببيان حول الاتهامين، والذي يمثل أمام المحكمة في وايومنغ في 23 يناير المقبل، ويمكن أن تصل عقوبة الجريمة المزعومة لبييرس للحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامات تصل إلى 5000 دولار.

ويُزعم أن امرأة من كونيتيكت تم احتجازها في السجن لمدة سبعة أيام وتم تغريمها 2000 دولار بسبب انحرافها عن المسار المخصص للمشي باتجاه "المنطقة الحرارية" في الحديقة، وتم حظرها أيضًا من الحديقة الوطنية لمدة عامين.

وتعد تلك المنطقة ممنوعة في الحديقة لخطورتها على حياة الأفراد وعدم استقرار قشرة المنطقة مما قد يتسبب في الإصابة أو الوفاة في بعض الأحيان.

ومنذ القرن التاسع عشر، لقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم في المناطق الحرارية في حديقة يلوستون الوطنية، وفي نوفمبر 2022، تم العثور على قدم رجل ميت من لوس أنجلوس عائمة في إحدى ينابيع الحديقة.

وتحث إدارة الحديقة الزوار عبر موقعها الإلكتروني على البقاء بعيدين عن المخاطر عن طريق اتباع الممرات والدروب المخصصة التي تم تخصيصها لحمايتهم وحماية التكوينات الحرارية الرقيقة بالحديقة.



وقد تم استدعاء نجم جيمس بوند، البالغ من العمر 70 عامًا، الثلاثاء الماضي من قبل المحكمة الاتحادية الأمريكية بسبب دخوله على ما يبدو إلى "منطقة حرارية" في تراس ماموث، ويُتهم بـ "التجوال في المنطقة الحرارية" و"انتهاك الإغلاق".



