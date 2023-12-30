بعد اتهامه في قضايا فساد .. رئيس وزراء ألبانيا السابق رهن الاقامة الجبرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فرضت محكمة ألبانية، يوم السبت، إقامة جبرية على رئيس الوزراء السابق صالح بريشا، الذي يقود الحزب الديمقراطي المعارض، ويجري التحقيق معه بتهمة الفساد.
قبلت إيرينا جوكا، القاضية بالمحكمة الابتدائية الخاصة المعنية بالفساد والجريمة المنظمة، طلب المدعين بوضع بريشا (79 عاما)، رهن الإقامة الجبرية بعد أن انتهك الإجراءات التقييدية السابقة المتمثلة في الحضور كل أسبوعين. كما منع بريشا من السفر إلى الخارج.
وقال محامي بريشا إن المحكمة منعته أيضا من التواصل مع أشخاص آخرين غير افراد عائلته الذين يعيشون معه، واعتبرت الأمر انتهاكا للقانون. قد يصبح حرمان بريشا من التواصل قضية سياسية أوسع لأنه زعيم حزب المعارضة الرئيسي.
واضاف المحامي أنه سيطعن على أمر المحكمة.
ليس من الواضح كيف ستنفذ الشرطة أمر مراقبة بريشا في شقته بوسط مدينة تيرانا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN30122023000110011019ID1107670451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.