أفعى مميتة تتسبب في إيقاف مباراة نجم التنس دومينيك ثيم في بطولة بريسبان باستراليا

تعطلت مباراة النمساوي دومينيك ثيم البطل السابق لأمريكا المفتوحة، في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة بريسبان الدولية للتنس بسبب أفعى مميتة اليوم السبت.

ودخلت إحدى أكثر الأفاعي السامة في أستراليا إلى الملعب خلال مباراة ثيم مع جيمس مكابي.

واضطر الحكم لوقف المباراة بعد أن لاحظت الجماهير الأفعى ذات اللون البني والبالغ طولها 50 سم، من المدرجات.

وجرى إبعاد الأفعى عن الملعب بواسطة صائد أفاعي، دون أن يتعرض أي شخص لآذى.

وتم استئناف المباراة وفاز ثيم بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 2 /6 و7 /6 و6 /4.

وقال ثيم "أحب حقا الحيوانات، خاصة السامة، لكنها كانت أفعى سامة للغاية، وكامن قريبة من فتيان جمع الكرات، لذا كان الوضع خطيرا حقا".

وأضاف "لم يحدث لي شيء من هذا القبيل أبدا، إنه أمر لن أنساه أبدا".

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