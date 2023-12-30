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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي في غزة إلى 21672 شخصاً

12/30/2023 10:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلّفت 21672 قتيلاً منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وتشمل الحصيلة مقتل 165 شخصاً وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنّ 56165 شخصاً جرحوا نتيجة القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن 1% فقط من المصابين أخرجوا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبين القتلى 312 فردا في طواقم طبية، بحسب المصدر الذي أكّد أيضا أن 99 كادراً صحياً في قطاع غزة لا يزالون قيد الاحتجاز لدى الجيش الإسرائيلي.

وندّدت الوزارة بتعرّض آلاف المعتقلين لدى إسرائيل "لتعذيب جسدي ونفسي وتجويع وعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في البرد الشديد".

ونفى الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي اتهامات بتعذيب معتقلين.

وأشارت الوزارة الى خروج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في قطاع غزة بسبب قصف الجيش الإسرائيلي الذي دمّر كذلك 104 سيارات إسعاف.

ودعت الوزارة السبت المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من المساعدات الطبية وتسهيل إجلاء المزيد من المصابين و"اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية كافة المستشفيات وطواقمها وتأمين طرق الوصول اليها".

وتأتي حملة القصف الإسرائيلي ردّا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل تسبب بمقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس استنادا الى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وتشنّ إسرائيل منذ أن تعهدت القضاء على حركة حماس، قصفا مكثفا على القطاع المحاصر، يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية قتل فيها 168 جنديا حتى الآن، وفقا للجيش.


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