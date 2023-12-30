مقتل وإصابة 55 شخصاً في ضربة أوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية

قتل عشرة أشخاص وأصيب 45 آخرون بجروح في هجوم أوكراني السبت على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات عنيفة على أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية على تطبيق تلغرام "قتل تسعة بالغين وطفل في بيلغورود بقصف للجيش الأوكراني"، مضيفة أنّ 45 آخرين أصيبوا، بينهم أربعة أطفال.

وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومباني نوافذها مكسورة.



