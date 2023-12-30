أفريقيا في 2023.. عدوى الانقلابات ونزاعات داخلية وهجمات مسلحة

لم يكن العام 2023 عادياً بالنسبة للقارة السمراء، لقد شهد العام تصاعداً واسعاً في وتيرة الأحداث المفصلية والتطورات العاصفة التي ترزح القارة تحت وطأتها بشكل مستمر؛ ما بين انقلابات وتطورات سياسية كبيرة، علاوة على تصاعد خطر الإرهاب والنزاعات المسلحة والأزمات البينية والداخلية الممتدة.

يضاف إلى ذلك أيضاً تأثيرات تغير المناخ على القارة، والتي رغم كونها غير مسؤولة عن الانبعاثات المسببة لتغير المناخ إلا أنها تدفع ضريبة وفاتورة باهظة جراء تلك التغيرات.

‏لقد شهدت القارة السمراء في العام 2023 أحداثاً ساخنة في مختلف أرجائها تقريباً، لا سيما في وسط وغرب أفريقيا، وهي منطقة حبلى بالأحداث والتطورات التي شكلت معلماً من أبرز تطورات العام في أفريقيا.

الحرب في السودان

من بين أبرز الأحداث الرئيسية التي شهدتها القارة خلال العام، كانت الحرب في السودان، والتي انطلقت شرارتها في منتصف شهر أبريل الماضي، بين القوات المسلحة «بقيادة عبدالفتاح البرهان» وقوات الدعم السريع «بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي».

اقتصر النزاع في بدايته على ولاية الخرطوم، قبل أن يمتد إلى ولايات أخرى، وقد أسهم في تفاقم معاناة السودانيين، وموجات هجرة ونزوح واسعة، فيما لم تنجح الوساطات المتكررة في وضع حد لتلك الأزمة.

تنعكس الحرب بشكل واضح على حياة السودانيين، وعلى اقتصاد البلاد الذي تراجع بنسبة تصل إلى 42 % بحسب تقارير الأمم المتحدة، ومن المرجح أن يسجل انكماشاً -هو الأعلى في تاريخ البلاد- بنسبة 18 %، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك علاوة على بيانات دقت ناقوس الخطر بشأن تفاقم أزمات الغذاء والفقر والبطالة بالبلاد، تحت وطأة الحرب المشتعلة هناك.

انقلاب النيجر والغابون

محطة أخرى من المحطات الأكثر سخونة التي شهدتها القارة في العام الذي يلملم أوراقه، كانت مرتبطة بعدوى الانقلابات «المعتادة» في القارة السمراء، حيث شهدت أفريقيا انقلابين عسكريين، الأول في شهر يوليو في جمهورية النيجر غرب القارة. أطاح الانقلاب بالرئيس محمد بازوم، وأعلن قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبدالرحمن تشياني نفسه زعيماً للمجلس العسكري. وقد شكل هذا الانقلاب دلالات واسعة، بما في ذلك ما عكسه من تساقط آخر أوراق فرنسا في القارة السمراء، وتنامي مشاعر العداء للغرب.

الانقلاب الثاني كان في نهاية شهر أغسطس من العام نفسه، في الغابون، وسط القارة، من خلال مجموعة من كبار الضباط في الجيش، بعيد الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة في الانتخابات التي أجريت حينها.

ويشار في هذا السياق، إلى أن القارة السمراء شهدت منذ العام 2020 ثمانية انقلابات عسكرية في منطقة غرب ووسط أفريقيا، وهو عرض مستمر لعدوى الانقلابات التي توصم القارة.

تصاعد النشاط الإرهابي

فيما تواصلت في الوقت نفسه العمليات الإرهابية في القارة، حيث تستغل التنظيمات المتطرفة «وعلى رأسها داعش والقاعدة، وما يتفرع عنهما من جماعات مثل بوكو حرام النيجيرية والشباب الصومالية» حالة الاضطراب الأمني والسياسي والاقتصادي هناك لتحقيق اختراقات جديدة في بيئة مواتية لنمو الإرهاب، ففي شهر نوفمبر وحده شهده القارة 23 عملية إرهابية «ما بين تفجيرات واغتيالات» أسفرت عن مقتل 128 شخصاً وإصابة 33 آخرين، علاوة على 15 مختطفاً، بخلاف تشريد ونزوح المئات، بحسب تقديرات وحدة الرصد باللغات الأفريقية التابعة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول أفريقية تحت وطأة حالة عدم الاستقرار السياسي «من بينها ليبيا التي تتعثر فيها الحلول السياسية وتعرقل إجراء الانتخابات المنتظرة لإنهاء سنوات الاضطراب»، فضلاً عن عديد من الدول التي تواجه ضغوطات اقتصادية واسعة مع تفاقم فاتورة الديون بشكل خاص.

ضغوطات اقتصادية

وترزح دول القارة تحت وطأة ضغوطات اقتصادية واسعة، لا سيما مع تفاقم فاتورة التضخم، نتيجة عوامل داخلية وخارجية مختلفة، بما في ذلك ارتدادات التطورات الجيوسياسية المختلفة، وبما تسبب في مفاقمة مشكلات واسعة، طالت الغذاء والسلع الأساسية ومدى قدرة تلك البلدان على الوفاء بتعهداتها الداخلية والخارجية. وهو ما دفع عديداً من مؤسسات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف بعض دول القارة.

كوارث طبيعية

وبخلاف العوامل الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإن القارة كانت على موعدٍ مع عديد من الأحداث البيئية الصاخبة، والتي تمثلت في كوارث طبيعية بما لها من كلفة بشرية ومادية واسعة، أبرزها زلزال الحوز في المغرب في 8 سبتمبر، والذي ضرب المغرب بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، خلف أكثر من 2900 قتيل و5500 جريح معظمهم بأقاليم الحوز و‌تارودانت و‌شيشاوة، بخلاف الآثار التدميرية الواسعة.

وكانت ليبيا كذلك على موعدٍ من واحد من أبرز الكوارث الطبيعية في العام 2023، والمرتبط بـ«إعصار دانيال»، الذي كانت ليبيا هي أكثر الدول المتضررة منه، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار سدين بالقرب من مدينة درنة، علاوة على حدوث سيل من الفيضانات تسببت في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص في أقل التقديرات، في بلد دمرت الحرب الدائرة فيه قدرات البنية التحتية على المواجهة.

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