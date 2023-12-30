دبي الصحية تستعد لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت دبي الصحية عن استعدادها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمشاركين في احتفالات رأس السنة الميلادية التي ستشهدها إمارة دبي مساء يوم الأحد في نقاط متعددة من الإمارة، وذلك من خلال تسخير خطة عمل شاملة ومستشفى ميداني في أهم نقاط الاحتفال في منطقة برج خليفة.

هذا وتشمل الخطة تأمين الرعاية الصحية عبر المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية الخارجية؛ لضمان السلاسة في التنظيم والتأهب للاستجابة لأي طارئ قد يحدث خلال الاحتفال الذي يُتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح وفئات المجتمع داخل الدولة، إضافة إلى الزوار والسياح من خارج الدولة، ضمن إطار يراعي تطبيق الإجراءات الوقائية ويكفل سلامة الجمهور.

وأوضحت الدكتورة سارة كاظم، رئيس طب الطوارئ في دبي الصحية، أن أقسام الطوارئ في دبي الصحية على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة خلال احتفالات رأس السنة. وأضافت أن: "المستشفى الميداني في منطقة برج خليفة يضم أفراداً من الكادر الطبي والتمريضي المتخصص في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إلى جانب إداريين وفريق للدعم اللوجستي، كما وتم تزويد المستشفى بالمعدات والتجهيزات الطبية والمستلزمات العلاجية والدوائية التي تكفل الرعاية الشاملة والمتكاملة للمرضى".

وتعقيباً على خطة الاستعداد قال المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية، خليفة باقر: "حرصنا خلال إعدادنا لخطة الاستعداد لتأمين الرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ في مختلف مناطق الاحتفال، على التنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي ووضع خطة عمل متكاملة بشكل يلبي الاستجابة الطارئة في أماكن الحدث في الإمارة، ويضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية ويكفل سلامة الجميع، استناداً إلى قيمتنا الأساسية، المريض أولاً".





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