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تعطل خدمات يوروستار للسكك الحديدية بسبب نفق غمرته المياه قرب لندن

12/30/2023 9:23:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة يوروستار للسكك الحديدية أن المياه التي غمرت نفقا للسكك الحديدية قرب لندن تسببت في إلغاء أكثر من عشر رحلات قطارات تربط بريطانيا بأوروبا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقالت الشركة "ألغيت خدمات يوروستار من وإلى لندن وهناك تأخيرات شديدة بسبب مشكلات في البنية التحتية ناتجة عن ارتفاع منسوب المياه في أحد أنفاق نهر التايمز الواقعة بين (محطتي) سانت بانكراس إنترناشونال وإيبسفليت".

وعمليات الإلغاء، التي تشمل حتى الآن ما لا يقل عن 14 رحلة بين لندن وباريس أو أمستردام أو بروكسل، هي الانتكاسة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم العطلات هذا العام. وفي 21 ديسمبر، أفسد إضراب لم يعلن عنه مسبقا لعمال فرنسيين خطط السفر لآلاف الأشخاص في فترة عيد الميلاد.

ولم يتضح حتى الآن متى يمكن استئناف حركة السكك الحديدية.


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