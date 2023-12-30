الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً.

الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 05:48 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 00:58 الجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:14.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 40

دبي 28 21 85 35

الشارقة 29 16 80 30

عجمان 27 20 85 45

أم القيوين 29 17 85 45

رأس الخيمة 26 16 80 45

الفجيرة 26 21 80 40

العـين 29 17 85 30

ليوا 28 16 90 30

الرويس 26 20 85 55

السلع 27 20 85 55

دلـمـا 25 22 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 85 40

أبو موسى 27 22 85 40





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