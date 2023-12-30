عودة كهربا إلى تشكيلة الفراعنة في أمم إفريقيا واستبعاد السعيد والونش وأفشة

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا تشكيلته النهائية للمنتخب المصري التي ستخوض غمار كأس أمم إفريقيا 2024 المقررة في ساحل العاج بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين، فشهدت عودة مهاجم الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" واستبعاد عبد الله السعيد، محمود حمدي "الونش"، حسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة".

واختار فيتوريا 27 لاعباً يتصدرهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاعب.

وكان المدرب البرتغالي أعلن قائمة مبدئية قبل عشرة أيام ضمت 55 لاعباً، بينهم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز والمعتزل في فبراير 2022، قبل أن يستبعده مع الثلاثي، محمد شريف مهاجم الخليج السعودي ورامي ربيعة وحسين الشحات من الأهلي، والذي شارك في معسكر المنتخب الأخير في نوفمبر الماضي.

وعن استبعاد السعيد، قال فيتوريا "أقدّر عبد الله السعيد كلاعب كرة قدم مميز ومحترف، ولكن اختياري له في البداية للاستعانة به في حالة كنا بحاجة له. أنا سعيد بجاهزيته (...) ولكن في بناء القائمة التي احتاج لها كان لا بد أن اختار لاعباً آخر للاستفادة منه في البطولة".

ورفض فيتوريا إطلاق أي وعد بالفوز باللقب، قائلاً "سنتعامل مع كل مباراة وكأنها مباراة نهائية، وسنعمل على ذلك مع اللاعبين، وكل مباراة ستكون الأخيرة بالنسبة لنا ولن نفكر في غيرها".

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة موزمبيق، غانا، والرأس الأخضر.

وجاءت التشكيلة النهائية كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبو جبل (البنك الاهلي)، ومحمد صبحي (الزمالك).

في الدفاع:

أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، محمد عبد المنعم ومحمد هاني (الأهلي)، علي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي (بيراميدز)، عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر)، وأحمد فتوح (الزمالك).

الوسط:

حمدي فتحي (الوكرة القطري)، محمد النني (أرسنال الانكليزي)، مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل "كوكا " (الأهلي)، أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)، ومحمود حمادة (المصري).

الهجوم:

محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديكسبور التركي).

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