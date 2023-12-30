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شرطة دبي تثمن جهود ضباط الارتباط في الأندية الرياضية

12/30/2023 9:23:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرم اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور العميد نبيل عبدالله الرضا، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، عدداً من الضباط الميدانيين من مرتب إدارة الطوارئ.

وأثنى اللواء الفلاسي على جهود المكرمين وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وكانوا مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني والعمل بروح الفريق في دعم مسيرة العمل الشرطي، والدور البارز لضباط الارتباط في أندية دبي الرياضية لترسيخ الأمن والأمان في كل الملاعب والفعاليات الرياضية، إلى جانب منافسات الصالات المغلقة، وأي نشاط رياضي أو فني أو مهرجان، حرصاً منهم على تحقيق مستويات عالية من الاحترافية، والتنسيق المستمر مع النادي وجماهيره، ورفع التقارير الدائمة حول المنشأة، وإعداد خطة تأمين المباريات والفعاليات والأنشطة التي تقام في النادي، بالإضافة إلى نشر التوعية بين أفراد الجمهور وإعلامهم بالمواد المحظور إدخالها وأماكن الدخول والخروج والجلوس وغيرها.

وأشار اللواء الفلاسي، إلى أن التكريم يأتي في إطار توجهات شرطة دبي لإسعاد الموظفين، والسعي المستمر لتطوير العمل، وتقديراً للجهود المبذولة من قبل الموظفين المتميزين.

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