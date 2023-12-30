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الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في غزة لمدة 4 ساعات لدواعٍ إنسانية

12/30/2023 9:23:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت وقفا تكتيكيا لمدة أربع ساعات في القتال في مخيم في رفح جنوب قطاع غزة. وقال متحدث باسم الجيش باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه سوف يتم بشكل مؤقت تعليق الانشطة العسكرية هناك لأسباب إنسانية.

وكتب قائلا إن هذا التوقف من شأنه أن يمكن السكان من الحصول على الإمدادات.

كان الجيش الإسرائيلي قد دعا في وقت سابق سكان مدينة خان يونس المحاصرة جنوب المنطقة الساحلية إلى البحث عن الأمان في مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وخصص الجيش أيضا اليوم السبت طريقا للمدنيين لتجاوز الطريق الذي كان قد تم استخدامه في السابق للفرار عبر مدينة خان يونس والذي قال الجيش إنه كان خطيرا.

وذكرت تقارير أن الآلاف من الفلسطينيين قد لجأوا إلى الخيام في رفح.

وعقب توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية إلى الجزء الأوسط من قطاع غزة، فإنه بالكاد يكون هناك مكان للأشخاص النازحين داخليا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وقال توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في غزة، قبل بضعة أيام، إن مدينة رفح، على سبيل المثال، مكتظة بالفعل بالنازحين إليها وتستوعبهم بالكاد ".


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