حب الشباب...معلومات غير صحيحة عن أسباب ظهورها

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المنتشرة بين الجميع فيما يتعلق بأسباب ظهور حب الشباب والبثور المزعجة، ولكن في الواقع هذه المعتقدات غير صحيحة وتنتشر دون أي دليل علمي وطبي يثبت صحتها.
أكد الأطباء أن أبرز الفهم الخاطئ حول حب الشباب هو أن البعض يعتقد أن التدخين هو المسبب لحب الشباب، ورغم أن التدخين له تأثير سلبي يتمثل في إتلاف الجلد والتسبب في الشيخوخة المبكرة، إلا أنه في الواقع لا يسبب حب الشباب.
كما يعتقد البعض أن التوتر هو أحد أسباب ظهور حب الشباب، ولكن هذا ليس صحيحا حيث أن التعب لا علاقة له بظهور حب الشباب، بل يمكن أن يؤدي فقط إلى تأخير شفاء الندبات الناتجة عن حب الشباب.
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن النظام الغذائي ليس له أي تأثير على ظهور حب الشباب، بل على العكس تمامًا، فالنظام الغذائي الصحي والمتنوع يساعد في الحصول على بشرة صحية وصافية، لذلك ينصح بتجنب الحلويات والمشروبات الغازية والخبز الأبيض.
كما لا توجد علاقة بين غسل الوجه وظهور البثور، على عكس الاعتقاد السائد بأن غسل الوجه المتكرر يمكن أن يمنع ظهور البثور. والمثير للدهشة أنه لا يوجد فرق بين غسل وجهك ثلاث مرات في اليوم وغسل وجهك 10 مرات في اليوم.
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