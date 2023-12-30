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حب الشباب...معلومات غير صحيحة عن أسباب ظهورها

12/30/2023 9:15:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المنتشرة بين الجميع فيما يتعلق بأسباب ظهور حب الشباب والبثور المزعجة، ولكن في الواقع هذه المعتقدات غير صحيحة وتنتشر دون أي دليل علمي وطبي يثبت صحتها.

أكد الأطباء أن أبرز الفهم الخاطئ حول حب الشباب هو أن البعض يعتقد أن التدخين هو المسبب لحب الشباب، ورغم أن التدخين له تأثير سلبي يتمثل في إتلاف الجلد والتسبب في الشيخوخة المبكرة، إلا أنه في الواقع لا يسبب حب الشباب.

كما يعتقد البعض أن التوتر هو أحد أسباب ظهور حب الشباب، ولكن هذا ليس صحيحا حيث أن التعب لا علاقة له بظهور حب الشباب، بل يمكن أن يؤدي فقط إلى تأخير شفاء الندبات الناتجة عن حب الشباب.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن النظام الغذائي ليس له أي تأثير على ظهور حب الشباب، بل على العكس تمامًا، فالنظام الغذائي الصحي والمتنوع يساعد في الحصول على بشرة صحية وصافية، لذلك ينصح بتجنب الحلويات والمشروبات الغازية والخبز الأبيض.

كما لا توجد علاقة بين غسل الوجه وظهور البثور، على عكس الاعتقاد السائد بأن غسل الوجه المتكرر يمكن أن يمنع ظهور البثور. والمثير للدهشة أنه لا يوجد فرق بين غسل وجهك ثلاث مرات في اليوم وغسل وجهك 10 مرات في اليوم.

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