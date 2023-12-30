الدفاع الروسية: تحييد 660 جنديا أوكرانياً خلال يوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي السبت أن خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة شملت نحو 660 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى عديد من المعدات العسكرية.ومن أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:



- صد 6 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جنديا.



- وصلت خسائر العدو على محور كراسني ليمان إلى نحو 100 عسكري.



- صد هجومين على محور دونيتسك، في منطقتي شومي ومارينكا، وبلغ إجمالي خسائر العدو حوالي 350 جنديا.



- خسرت القوات الأوكرانية نحو 115 جنديا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 20 على محور زابوروجيه، و25 آخرين على محور خيرسون.



- تدمير منصة إطلاق لراجمة الصواريخ "أولخا" في خاركوف.



- تدمير أماكن لتخزين الوقود ومواد التشحيم والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مطار ستاروكوتستانتينوف بمقاطعة خميليتسكي (غرب) وقرية تشيرنوبايفكا في خيرسون، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية للعدو في 118 منطقة.



- اعتراض 15 صاروخا من أنظمة Himars و"أولخا"، إضافة إلى ثلاثة صواريخ مضادة للرادار.



- إسقاط 35 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.

RT