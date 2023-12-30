مدفيديف يكتب توقعات ساخرة لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتب دميتري مدفيديف مجددا توقعات ساخرة لعام 2024، تتضمن صدور مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن ووضعه في قائمة المطلوبين.



وتضمنت توقعات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي كذلك، انتخاب دونالد ترامب المحكوم عليه بالسجن 99 عاما رئيسا للولايات المتحدة، واستيلاء غودزيلا (Godzilla- وحش عملاق خيالي) على السلطة في اليابان وإحياء المومياء لمخلوق فضائي في القواعد العسكرية الأمريكية.

وأشار مدفيديف إلى أنه ساهم قبل عام في وضع توقعات أكثر سخافة وغرابة للمستقبل.



وقال: "هم يكتبون بسخط لماذا لا تتم التوقعات؟ ولكن هل هي لا تحدث فعلا؟ ألم يقل شولتس إن ألمانيا تدفع عشرة أضعاف ثمن الغاز عما كانت عليه من قبل؟. ألم يصبح إيلون ماسك رئيسا للولايات المتحدة، إن لم يكن بالمنصب، فبالنفوذ (رغم أنه لا يحق له أن ينتخب للرئاسة، لأنه ولد في إفريقيا)؟. ألم تستعد بولندا للاستيلاء على جزء من أوكرانيا، وإيرلندا الشمالية للانفصال عن بريطانيا؟".

ويرى مدفيديف، أن كل الأمور السخيفة والغريبة في حياتنا قد أصبحت حقيقة تقريبا وتستمر في التحقق.



وتوقع مدفيديف، مازحا كذلك، حدوث تأميم المجمع الصناعي العسكري بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا "بهدف التبرع لاحقا بكل المنتجات العسكرية لنظام كييف الحردان للمحافظة على قدراته العسكرية" وتخصيص قرض مشترك لأوكرانيا من قبل الدول الغربية بمبلغ 25.5 تريليون دولار أمريكي (أي ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية).



وقال مدفيديف متوقعا: "وستتم حتما سرقة هذا القرض خلال 24 ساعة من قبل النظام الحاكم في كييف بمشاركة هانتر بايدن. وسيتم حل قوات الشرطة النظامية في جميع دول الاتحاد الأوروبي مع نقل مهامها إلى أنصار بانديرا الأوكرانيين والألمان، مع مراعاة التعاون المشترك بينهما". "التجربة التاريخية".

RT