اختتام مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات

اختتام مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات
التاريخ
12/30/2023 9:13:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتم اليوم السبت في البحر الميت، أعمال مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات والمتطلبات المجتمعية.
واستمرت أعمال المؤتمر، الذي نظمته لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، على مدار 3 أيام.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN30122023000208011052ID1107670407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.