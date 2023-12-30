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اختتام مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات

12/30/2023 9:13:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتم اليوم السبت في البحر الميت، أعمال مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات والمتطلبات المجتمعية.


واستمرت أعمال المؤتمر، الذي نظمته لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، على مدار 3 أيام.

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