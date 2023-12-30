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المقاومة الفلسطينية تستهدف الجيش الإسرائيلي بالشيخ رضوان وخان يونس

12/30/2023 9:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.
من جانبها، قالت سرايا القدس إنها قصفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.




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