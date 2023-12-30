المقاومة الفلسطينية تستهدف الجيش الإسرائيلي بالشيخ رضوان وخان يونس

المقاومة الفلسطينية تستهدف الجيش الإسرائيلي بالشيخ رضوان وخان يونس
التاريخ
12/30/2023 9:13:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شواظ في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.
من جانبها، قالت سرايا القدس إنها قصفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.
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