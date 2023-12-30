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حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

12/30/2023 9:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، اليوم السبت، حملة تنظيف لجوف البحر بمنطقة الشاطيء الجنوبي.


وشارك في الحملة فريق غواصي محمية العقبة البحرية وجمعية العقبة للغوص، واستخرجت كميات كبيرة من النفايات الراكدة معظمها من قوارير مشروبات غازية ومياه معدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية.

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