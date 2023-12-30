حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة
التاريخ
12/30/2023 9:13:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، اليوم السبت، حملة تنظيف لجوف البحر بمنطقة الشاطيء الجنوبي.
وشارك في الحملة فريق غواصي محمية العقبة البحرية وجمعية العقبة للغوص، واستخرجت كميات كبيرة من النفايات الراكدة معظمها من قوارير مشروبات غازية ومياه معدنية وعبوات وأكياس بلاستيكية.
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