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استشهاد فلسطيني بالخليل والاحتلال يطلق النار على سائق مركبة

12/30/2023 9:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال النار على سائق مركبة فلسطينية جنوبي مدينة الخليل بزعم محاولة دهس جنود على الحاجز العسكري.


كذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

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