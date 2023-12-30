استشهاد فلسطيني بالخليل والاحتلال يطلق النار على سائق مركبة

استشهاد فلسطيني بالخليل والاحتلال يطلق النار على سائق مركبة
التاريخ
12/30/2023 9:13:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الاحتلال النار على سائق مركبة فلسطينية جنوبي مدينة الخليل بزعم محاولة دهس جنود على الحاجز العسكري.
كذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية.
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