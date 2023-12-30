زين.. بصمات واضحة وخطوات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة التي تهدف من خلالها إلى تنمية وترسيخ المفاهيم والممارسات وإلهام الأجيال القادمة لتبنيها للوصول إلى اقتصاد أخضر وبناء مُستقبل مُستدام لجيل المُستقبل؛ واصلت شركة زين الأردن جهودها خلال العام 2023 في هذا المجال عبر برامجها ومبادراتها لإدارة الاستدامة التي باتت أنموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة.



وكانت شركة زين الأردن من أوائل الشركات في المنطقة التي أولَت حماية البيئة والتصدي لتبعات ظاهرة التغيّر المناخي اهتماماً كبيراً، عبر توظيفها لعدد من الممارسات التي تصب في خدمة قطاع البيئة وتهدف إلى التخفيف من الآثار المُترتبة على هذا القطاع الحيوي واتخاذ تدابير للمساهمة في معالجة أسباب التلوث، فقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية JEPCO وشركات توزيع الكهرباء EDCO بهدف التوجه لمصادر الطاقة البديلة عبر المعدات والأجهزة التي تستخدمها في محطاتها كافة، وذلك لتخفيض الانبعاثات الكربونية COP2 بنسبة 90% للمساهمة في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، كما وقّعت الشركة مُذكرة تفاهم مع وزارة البيئة تهدف إلى تبني حلول مستدامة تساهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وحرائق الغابات التي أصبحت تشكّل تحدياً كبيراً لنظامنا البيئي وعناصره المختلفة، ولتعزيز تطبيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها، لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).



ومواصلةً لجهودها في مواجهة التحديات المائية في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن وللعام الـ 17 على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد الذي تقوم عليه الجمعية العلمية الملكية، عبر توفير خطوط نقل البيانات وخدمة“Real Static IP” لـ 13 محطة شملت (نهر اليرموك، نهر الأردن، قناة الملك عبدالله، سيل الزرقاء، مدخل ومخرج سد الملك طلال، ومخرج سد كفرنجة)، كما وقّعت الشركة مذكّرة تفاهم مع مبادرة "همّة ولمّة" – نحو أردن أنظف أردن أخضر، بهدف التعاون على رفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة في الأماكن العامة والسياحية والغابات والمتنزهات في المملكة.



وفي إطار مساعيها المتواصلة لدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوع البيئي والأمن الغذائي، وضمن مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ استكملت شركة زين هذا العام زراعة 1500 شجرة تنوّعت ما بين الحُرجية والمُثمرة في 3 مزارع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، وفي الحديقة البيئية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وفي محافظة جرش وفي العاصمة عمّان (منطقة الجيزة)، ليصل العدد الإجمالي للأشجار التي زرعتها الشركة إلى 14,500 شجرة، فيما قامت بتركيب شبكات الري بالتنقيط بطول 12,800 متر في 3 مزارع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتساهم في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي عبر نشر الوعي حول تحسين ممارسات الري.



وضمن الاهتمام الكبير الذي توليه زين للقطاع الصحي في المملكة، ولحرصها على المساهمة بتنمية وتطوير هذا القطاع الهام، وتحقيقاً للهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة؛ قدّمت شركة زين الأردن دعمها لمشروع إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في منطقة رأس العين بالعاصمة عمان، وذلك ضمن تعاونها مع مبادرة "همتنا"، من خلال تمويل بلغت قيمته 220 ألف دينار، فيما تواصل الشركة تقديم دعمها -كداعم مميز- لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان عبر شراكتها الممتدة منذ عدّة أعوام، بالإضافة إلى دعمها لحملة "نحو الحياة" ودعم طلبة الثانوية العامة ممن يتلقون العلاج في المركز.



واستمرت عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية عبر الجولات الدورية والزيارات الميدانية التي تنظمها على مدار العام للقُرى والمناطق الأقل حظاً في المملكة، حيث استفاد من خدماتها هذا العام أكثر من 3 آلاف طفل، ليتجاوز عدد الأطفال المستفيدين من خدمات العيادة منذ إطلاقها في العام 2002 وحتى اليوم 253 ألف طفل.



والتزاماً منها بدعم قطاع التعليم كونه أحد الركائز الرئيسية لازدهار المجتمعات وتطوّر الأفراد؛ جددّت شركة زين الأردن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني منذ 15 عاماً، لتمويل إنشاء وتجهيز مراكز تدريبية في فروع المؤسسة، ولتستمر في إطلاق الدورات التدريبية المجانية في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية وصيانة الأجهزة الخلوية، وصيانة شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل وفتح مجالات جديدة تؤمن حصولهم على وظائف جديدة ومستدامة، حيث وصل عدد خريجي المراكز الست المنتشرة في عدد من محافظات المملكة إلى أكثر من 1700 طالباً وطالبة.



كما جدّدت شركة زين الاتفاقية التي تجمعها مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي منذ 10 أعوام، لتواصل زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لحفل توزيع جوائز الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، وفي ذات السياق قامت الشركة بتجديد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام للعام الثاني عشر على التوالي، لتساهم بتوفير مستقبل أفضل للشابات والشباب الأيتام بعد مغادرتهم دور الرعاية، حيث وصلت نسبة الشابات المستفيدات من دعم زين لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2022 إلى 70% من أصل 168 مستفيداً.



وقامت الشركة وضمن شراكتها مع مؤسسة "لوياك" بإعادة ترميم وتأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة في لواء الجيزة، ليصل عدد المدارس المؤهلة ضمن هذه الشراكة إلى 7 مدارس، فيما تستمر الشركة وللعام السادس على التوالي بتقديم دعمها لبرنامج "بنات كونكت – Banat Connect" لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ووصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين للبرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة.



واستكمالاً لجهودها وإسهاماتها المستمرة في تمكين الشباب عبر خلق وتوفير فُرص عمل مُستدامة، وفي إطار الشراكة التي تجمعها مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والعمل، تم افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مؤسسة التدريب المهني بمحافظة مأدبا، الذي وفرت زين من خلاله 13 فرصة عمل مستدامة لـ 13 شاباً وشابة من أبناء المحافظة وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وليصل عدد مراكز اتصال زين في المملكة إلى 10 مراكز، تم إنشاء 8 منها في محافظات الطفيلة، وجرش، وعجلون، ومعان، والبلقاء، ومأدبا، إلى جانب المركز الرئيسي في مقر الشركة بالعاصمة عمان، فيما سيتم افتتاح مركزين جديدين بموجب هذا التعاون القائم مع الحكومة.



وحرصاً منها على تمكين المرأة في كافة المحافل والمجالات؛ تعمد شركة زين سنوياً على إطلاق ودعم برامج استثنائية ومبادرات ملهمة تدعم المرأة وتمكنها في مختلف المجالات، حيث أطلقت الشركة وللعام الثالث على التوالي برنامج المرأة في التكنولوجيا (Women In Tech) الذي يستهدف طالبات الجامعات ممن يدرسن تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتطوير مهاراتهن التقنية والإدارية، واكتشاف الفرص المهنية المستقبلية، إلى جانب سد الفجوة بين الجنسين في المجالات التقنية، حيث وصل عدد المستفيدات من البرنامج حتى نهاية العام 2023 إلى 122 فتاة، كما وعقدت الشركة على مدار أربعة أعوام متتالية من خلال منصتها للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ورشات تدريبية للنساء حول الاستخدام الآمن لأجهزتهن الذكية بعنوان“Me and My Mobile”، استهدفت النساء الأقل حظّاً من العاصمة عمّان والمحافظات، وذلك للمساهمة في محو الأمية الرقمية لدى الفتيات، حيث وصل عدد السيدات المستفيدات من هذه الورشة حتى عام 2023 إلى أكثر من 115 سيدة وفتاة.



وفي ذات السياق وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ضمن الشراكة الممتدة التي تجمعهما، حملة توعوية حول تمكين المرأة رقمياً تحت اسم "مساحات آمنة"، بهدف رفع نسبة الوعي حول العنف السيبراني وكيفية تفاديه لضمان حقوق النساء الرقمية والحفاظ على خصوصيتهن أثناء تعاملهن مع الفضاء الإلكتروني.



ولتعزيز سياسة الدمج والشمول في المجتمع التي تحرص الشركة على اتباعها، وتأكيداً على مبدأ تكافؤ الفُرص، وتماشياً مع الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة" عملت الشركة على إطلاق عدّة مُبادرات تخدم مساعيها في تمكين كافة أفراد المجتمع من التغلّب على المعيقات وتسهيل وصولهم، حيث قامت الشركة وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها، بإتاحة عقود الاشتراك بخدمات الهواتف المتنقلّة بلغة الإشارة، لتكون بذلك أول شركة اتصالات على مستوى المنطقة تتيح هذه الخدمة لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.