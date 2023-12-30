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الدويري يعلق على فيديو الشهيد الساجد

12/30/2023 9:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري،أن يندم الاحتلال الإسرائيلي على بث إحدى قنواته مشهد استهداف أحد شباب المقاومة بطائرة مسيرة، الذي ظهر خلاله يغالب جراحه بعد إصابته بشظية قذيفة الطائرة، ويرفع سبابته للسماء قبل أن يأخذ وضعية الساجد ليرتقي شهيدا على هذه الحالة.
وأوضح بأن هذا الندم سيتملكهم لما سيرون من أثر إيجابي لهذا المشهد الذي كشف متانة وقوة عقيدة المقاتل الفلسطيني، كما أوصل رسالة واضحة بأن من يواجه مثل هذا المقاوم، ويأمل في الانتصار عليه "مجنون"، حسب تعبيره.

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