رئيس الجمارك يستقبل عدداً من المسؤولين بوزارة المواصلات والاتصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومحمد يوسف محمد المرباطي الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية، و سلمان نبيل محمد شكيب الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.
وفي مستهل اللقاء؛ أعرب رئيس الجمارك عن خالص التهاني والتبريكات للجميع بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والمساهمة في تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات ومواصلة مسارات التطوير بوزارة المواصلات والاتصالات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تطوير مجالات التعاون والتنسيق بين شئون الجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات.
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