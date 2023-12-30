رئيس الجمارك يستقبل عدداً من المسؤولين بوزارة المواصلات والاتصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، بدر هود المحمود وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومحمد يوسف محمد المرباطي الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية، و سلمان نبيل محمد شكيب الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.

وفي مستهل اللقاء؛ أعرب رئيس الجمارك عن خالص التهاني والتبريكات للجميع بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والمساهمة في تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات ومواصلة مسارات التطوير بوزارة المواصلات والاتصالات.

كما تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تطوير مجالات التعاون والتنسيق بين شئون الجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات.