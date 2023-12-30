وزيرة السياحة: سوق المزارعين البحرينيين.. وجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والسياح والزوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أن سوق المزارعين البحرينيين أصبح وجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والسياح وزوار مملكة البحرين، أفراداً وعائلات، وذلك لما يقدمه من تجربة مميزة تجتمع فيها الكثير من العناصر الجاذبة والمشوقة من بينها مكان إقامته في حديقة البديع النباتية، وحسن تنظيمه، والحضور المميز للمزارعين البحرينيين، وما يقدمونه من منتجات زراعية بحرينية بطريقة عرض جميلة، إضافة إلى مناطق الترفيه والفعاليات المصاحبة.

جاء ذلك خلال زيارتها لسوق المزارعين البحرينيين في نسخته الحادية عشر، حيث نوهت الوزيرة الصيرفي بالتنظيم المميز للسوق هذا العام، معربة عن الشكر والتقدير لجهود جميع القائمين عليه، مؤكدة على حرص وزارة السياحة على دعم تلك الجهود من خلال الترويج لهذا السوق داخل وخارج مملكة البحرين ضمن أجندة الفعاليات السياحية والترفيهية المهمة التي تشهدها مملكة البحرين سنوياً.

واطلعت وزيرة السياحة خلال الجولة على ما يقدمه المشاركون من المزارعين البحرينيين من منتوجات زراعية مختلفة، وما يحتضنه السوق من شركات زراعية متخصصة في مجال الزراعة، ومشاتل زراعية، وكذلك المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، ومحلات التمور، والمناحل، ومنطقة ألعاب الأطفال، إلى جانب طريقة تهيئة المكان من حيث المرافق العامة والاستراحات ومواقف السيارات وغيرها من العوامل التي تجعل من هذه الفعالية مقصداً مثالياً للجميع في كل عام.

وأكدت الصيرفي أن سوق المزارعين يمثل منصة تسويق مهمة للمنتج البحريني، وللصناعات التحويلية من المواد الغذائية المنتجة في مملكة البحرين، فضلاً عن كونه موسم ترفيهي وسياحي يقصده المواطنون والمقيمون والسائحون على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أن هذا السوق يعتبر شاهداً على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بتوفير مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي كجزء من جهود الدفع بعملية التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.