Saturday, 30 December 2023 05:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 شهداء بقصف قرب المستشفى الأوروبي بخان يونس

12/30/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار الاشتباكات في المدينة، واستهداف مراكز القطاع الصحي.

وتستمر الاشتباكات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لليوم الـ 85 على التوالي بكافة محاور التقدم في غزة


MENAFN30122023000208011052ID1107670383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث