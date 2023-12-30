4 شهداء بقصف قرب المستشفى الأوروبي بخان يونس

4 شهداء بقصف قرب المستشفى الأوروبي بخان يونس
التاريخ
12/30/2023 8:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار الاشتباكات في المدينة، واستهداف مراكز القطاع الصحي.
وتستمر الاشتباكات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لليوم الـ 85 على التوالي بكافة محاور التقدم في غزة
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